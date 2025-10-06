¾ÈÌÀ¤ÏÇò¡©ÃÈ¿§¡©»Ò¶¡¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï´Ä¶¤ÇÊÑ¤ï¤ë
Ìë´Ö¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡½¸÷¤Î⾊¤ÈÌÀ¤ë¤µ
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬´Ë¤ß¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤³¤½¡¢ÊÙ¶¯»þ¤Î¾ÈÌÀ´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾ÈÌÀ¤ò¤É¤¦Áª¤Ö¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢⼦¤É¤â¤ÎÇ¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢⽇Ãæ¤Ï⾃Á³¸÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê⼊¤ì¡¢⼣⽅¤ÎÊÙ¶¯¤Ï4000KÄøÅÙ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãæ´Ö⾊¾ÈÌÀ¤ò»È⽤¤·¡¢½¢¿²Á°¤Ï¾ÈÅÙ¤¬Äã¤¤ÃÈ⾊·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤Î⾊¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢⻘⽩¤¤¸÷¤Ï⼀»þÅª¤Ë³ÐÀÃ¤ò⾼¤á¤ëÈ¿⾯¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎßÄÍÛ·úÃÛ⼤³Ø¤ÈËÌ¶å½£»Ô⽴⼤³Ø¤Ë¤è¤ë10¡Á13ºÐ¤Î53⼈¤Î⼩³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢4000KÄøÅÙ¤ÎÃæ´Ö⾊¤ÇÇ§ÃÎÀ®ÀÓ¤¬ºÇ¤â⾼¤¯¡¢Ç¾¤ÎÉé²Ù¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⼀⽅¡¢2014Ç¯¤Ë¶å½£⼤³Ø¤ÎÈõ⼝½ÅÏÂ¶µ¼ø¤é¤¬⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Æ±⼀¾ÈÅÙ¡¢Æ±⼀⾊¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤â10ºÐ»ù¤Ï40ºÐ¤ÎÀ®⼈¤è¤ê¤â¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥óÍÞÀ©Î¨¤¬Ìó2ÇÜ¤â⾼¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢⼦¤É¤â¤Ï⼤⼈°Ê¾å¤Ë¡ÖÌë¤Î¶¯¤¯⻘¤¤¸÷¡×¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¿²¤Ä¤¤Î°²½¤äÍâ⽇¤Î½¸ÃæÄã²¼¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
⾊¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤µ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó⼯²Ê⼤³Ø¤ÎKarin C.H.J. Smolders½Ú¶µ¼ø¤é¤¬32Ì¾¤Î³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê⾼¤¤¾ÈÅÙ¡Ê1000lx¡Ë¤¬È¿±þÂ®ÅÙ¤äÃí°Õ⼒¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë⼼Çï¿ô¤ò¾å¾º¤µ¤»⽣Íý³ØÅª¤Ë³ÐÀÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸°¤Ï»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£½¸Ãæ⼒¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤òÎ¾⽴¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î⼯É×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ø⼦¡¦»ÑÀª ¡½»ÑÀª¤È°Ø⼦Áª¤Ó
⼦¤É¤â¤Î½¸Ãæ⼒¤ò⾼¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ÑÀª¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤è¤¤»ÑÀª¤ÏÇ¾¤Ø¤Î⾎Î®¤ò²þÁ±¤·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤äÃí°Õ⼒¤ò⾼¤á¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò¤ä´ù¤Î⾼¤µ¤ò⼦¤É¤â¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¡¢¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ç¤¤ë»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬⼤ÀÚ¤Ç¤¹¡£
2006Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥ó⼤³Ø¤¬70⼈¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÇØºÂ°Ì¤Ç¤ÏÄÌ¾ïºÂ°Ì¤È⽐³Ó¤·¤ÆÇÙ³èÎÌ¤È¸Æµ¤Î®ÎÌ¤¬Í°Õ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É⼤³Ø¤¬12,688⼈¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿30Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÄÉÀ×¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÇÙµ¡Ç½¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤È¤Î´Ö¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÇØ¤ÏÇÙ¤ò°µÇ÷¤·Ç¾¤Ø¤Î»ÀÁÇ¶¡µë¤òË¸¤²¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ù¡¦°Ø⼦¤¬ÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉÔ⾃Á³¤Ê»ÑÀª¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ù¤ä°Ø⼦¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2024Ç¯¡¢ÂæËÌ»Ô⽴⼤³Ø¤ÎHsiu-Feng Chen⽒¤é¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê¡ÊºÂ⾯±ü⾏¡ßÇØ¤â¤¿¤ì⾼¤µ¡Ë¤òÂ¬¤ë¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Ã»´ü¿ô»úµ²±¤ä·×»»¤Ç¤Ï¡Ö°Ø⼦Á´ÂÎ¤ËºÂ¤ë¡ßÄã¤áÇØ¤â¤¿¤ì¡×¤¬ºÇÎÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿⼀⽅¡¢ÏÀÍýÅªÈ½ÃÇ¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¡ÖÁ°⽅1/3¡ßÄã¤áÇØ¤â¤¿¤ì¡×¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÄã¤á¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¡×¤¬⾼À®ÀÓ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤Ï¡Ö⾜Î¢¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¯⾼¤µ¡×¡ÖÉª¤ÏÌó90ÅÙ¡×¡ÖÆ¬¤ÈÇØ¶Ú¤ò⼀Ä¾Àþ¡×¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬⾼¤á¤Î°Ø⼦¤ò»È⽤¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¿¼¤¯¤â¤¿¤ì²á¤®¤º¡¢⾻È×¤ò⽴¤Æ¤ë°Õ¼±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£⼦¤É¤â¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ®⻑¤·¡¢⾝ÂÎ¤¬⼤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÈùÄ´À°¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤ò³è⽤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥µ¥¹A&M⼤³Ø¤Î¥é¥ó¥¸¥ã¥Ê¡¦K¡¦¥á¡¼¥¿Çî⼠¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢⾼¹»⽣¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤ò1Ç¯´Ö»È⽤¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¾¤Î¼Â⾏µ¡Ç½¤ä¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£⽴¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Ç¾¤Ø¤Î»ÀÁÇ¶¡µë¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì²µ¤ËÉ⽌¤ä½¸Ãæ⼒°Ý»ý¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
⼦¤É¤â¤Ë¤Ï⾼¤µÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤ò⽤°Õ¤·¡¢20Ê¬ÄøÅÙ¤´¤È¤Ë⽴¤Ä¡¦ºÂ¤ë¡¢¤ò¤¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëFive Keys¤Ç¤âºÇ⼤¸Â½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤Ç¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë½Î⽣¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ï¤ê¤Î»¨⾳¡¦⾳´Ä¶ ¡½⼈¤ÎÏÃ¤·À¼¡¢⾳³Ú
ÊÙ¶¯Ãæ¤Î⾳´Ä¶¤â½¸Ãæ⼒¤Ë⼤¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£⼦¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ï¤È¤¯¤Ë¼þ°Ï¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É⾔¸ìÅª¤Ê»¨⾳¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÇ½⼒¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤¿¤á¡¢Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¸úÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ë¥Ó¡¼¥é¡¦¥¤¡¦¥Ó¥ë¥¸¡¼¥ê⼤³Ø¤Ë¤è¤ë21¤Î¸¦µæ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÏÀ⽂¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áû⾳¤Ï³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎÇ½⼒¤ËÍ°Õ¤Ê°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔµ¬Â§¤Ê⼈À¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó⾳¤Ï½¸Ãæ¤òË¸³²¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬»þ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇÓ½ü¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Ø½¬»þ¤Î⾳³Ú¤â½¸Ãæ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬⽰º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ë¥È⼤³Ø¤ÎAlessandra S.Souza½Ú¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Ä¤⾳³Ú¤ÏÀÅ¼ä¤Ë⽐¤ÙÆÉ²ò¡¦µ²±¤¬Í°Õ¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£⼀⽅¡¢³Ú´ï¤Î¤ß¤Ç²Î»ì¤Î¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê⾳³Ú¤Ï°±Æ¶Á¤¬⼩¤µ¤¯¡¢¡Ö¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BGM¤òÎ®¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢⼩⾳ÎÌ¡¦²Î»ì¤Ê¤·¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¡½½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÉô²°ºî¤ê
⼦¤É¤â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö»ë³ÐÅª´Ä¶¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¡Ö⾃Á³¡×¤ò¼è¤ê⼊¤ì¤¿´Ä¶¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢½¸Ãæ⼒¤Î»ýÂ³¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥«¥´⼤³Ø¤Î⼼Íý³Ø¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ð¡¼¥Þ¥ó½Ú¶µ¼ø¤é¤¬⼤³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¸ø±à¤ò1»þ´Ö¼åÊâ¤¤¤¿¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¸òÄÌÎÌ¤Î·ã¤·¤¤³¹¤òÊâ¤¤¤¿⼈¤È¤¯¤é¤Ù¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç20¡ó⾼¤¤ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢Áë¤«¤é⾃Á³¤ÎÎÐ¤¬⾒¤¨¤ë´Ä¶¤Î⽅¤¬ÊÙ¶¯¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤«¤éÎÐ¤¬⾒¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Áë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Five Keys¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ö»Õ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²è⾯Æâ¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤â±Ç¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢⾊¤Ïµ¤Ê¬¤ÈÃí°Õ⼒¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢⼯²Ê⼤³Ø¤ÎCarmen Llinares¶µ¼ø¤é¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢160⼈¤Î⼤³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢´¨⾊·Ï¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢Ãí°Õ¤Èµ²±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£⼦¤É¤â¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤ÊÙ¶¯Éô²°¤ÏÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É¤Î´¨⾊·Ï¤Î⾊Ä´¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²°¤Î»¶¤é¤«¤ê¤â⼦¤É¤â¤Î½¸Ãæ⼒¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£ 2014Ç¯¤Ë¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥ó⼤³Ø¤ÎAnna V.Fisher½Ú¶µ¼ø¤é¤¬24⼈¤ÎÍÄÃÕ±à»ù¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Áõ¾þ¤¬Â¿¤¤¶µ¼¼¤Î⼦¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÁõ¾þ¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Î⼦¤É¤â¤¿¤Á¤è¤ê¤âµ¤¤¬»¶¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²ÝÂê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø½¬À®²Ì¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò⼼¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÙ¶¯»þ¤Î½¸Ãæ⼒¤ò⾼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö ¡½²è⾯¤Î⼤¤¤µ¤Î±Æ¶Á
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò⽤¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²èÁÇ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡¢⼤¤¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼½£⽴⼤³Ø¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥ëÇî⼠¤é¤Î⼤³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢⼩¤µ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê»×¹Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ ²è⾯¤¬⼤¤¤¯²èÁÇ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢ÌäÂê¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê²ò·è¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢⼤Éý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿⼩¤µ¤Ê²è⾯¤Î»È⽤¤Ï»ë⼒¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬⽰º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î46⼈¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò⽤¤¤¤Æ1»þ´Ö¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»È⽤¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»È⽤¤È⽐³Ó¤·¤Æ¶áµ÷Î¥¤Î¥Ô¥ó¥ÈÄ´Àáµ¡Ç½¤¬1.8ÇÜÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²è⾯¤Î⼤¤¤µ¤¬ÌäÂê¤ÎÍý²ò¤ä»ë⼒¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Ø½¬»þ¤Ï´°Á´¤ÊÄÌÃÎOFF¤â¤·¤¯¤Ïµ¡Æâ¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç½¸Ãæ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2015Ç¯¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£⽴⼤³Ø¤ÎCary StothartÇî⼠¤é¤¬212⼈¤Î³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤Ç¡¢Ãí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃø¤·¤¯ÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥µ¥¹⼤³Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¹»¤ÎAdrian F. Ward½Ú¶µ¼ø¤é¤¬2017Ç¯¤Ë844Ì¾¤Î³Ø⽣¤òÂÐ¾Ý¤Ë⾏¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤â¡Ö¶á¤¯¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Çºî¶Èµ²±¡¦Î®Æ°ÃÎÇ½¡Ê²áµî¤ÎÃÎ¼±¤ËÍê¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤ÌäÂê¤ò½ÀÆð¤Ë²ò¤¯⼒¡Ë¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È⽰¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä³è⽤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¡¢5¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²ÈÄí¤Ç¤Î½¸Ãæ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¡¢´ù¡¦°Ø⼦¡¢⾳¡¢⾊¡¢ÎÐ¡¢²è⾯¤Î⼤¤¤µ¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â⼩¤µ¤Ê⼯É×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª⼦¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£⼀ÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°æ¾å ¸²¼¢ ¡§ ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏÀìÌç½Î Five KeysÂåÉ½¡Ë