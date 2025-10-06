¡ÖÄ²ÊÄºÉ¡×¤Î2¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄ§¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ!
Ä²ÊÄºÉ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Öµ¡³£ÅªÊÄºÉ¡×¤È¡Öµ¡Ç½ÅªÊÄºÉ¡×¤Î2¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂçÄÅÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÂçÄÅ °Ò°ìÏº¡Ê¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¾¼ÏÂÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÀÖ½½»úÉÂ±¡Áí¹çÎ×¾²Æâ²Ê¡¢¾Ã²½´ÉÆâ²Ê¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2021Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤Ä¾Ã²½´ï¡¦¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡£¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´É³Ø²ñ°ßÄ²²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー³Ø²ñH.pylori¡Ê¥Ô¥í¥ê¶Ý¡Ë´¶À÷¾ÉÇ§Äê°å¡¢ÆüËÜ¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°åµ¡¹½Ç§Äê°å¡£
ÊÔ½¸Éô
Ä²ÊÄºÉ¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÄÅÀèÀ¸
Ä²ÊÄºÉ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ä²´É¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÍýÅª¤Ê¸¶°ø¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Öµ¡³£ÅªÊÄºÉ¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Ä²´É¤Î·Á¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±ê¾É¤äÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ²´É¤Î·ìÎ®¤ä¿À·Ð¤Î¾ã³²¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Ä²¤Î¼ý½Ì¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Öµ¡Ç½ÅªÊÄºÉ¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ä²´É¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ç¶èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÄÅÀèÀ¸
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ¡³£ÅªÊÄºÉ¡¦µ¡Ç½ÅªÊÄºÉ¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢µ¡³£ÅªÊÄºÉ¤Ï¡¢Ä²´É¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÃ±½ãÀÄ²ÊÄºÉ¡×¤È¡¢Ä²´É¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡ÖÊ£»¨À¡Ê¹ÊÙ¯À¡ËÄ²ÊÄºÉ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤â¤¦°ìÊý¤Îµ¡Ç½ÅªÊÄºÉ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÄÅÀèÀ¸
1¤Ä¤Ï¡¢Ê¢Éô¤Î¼ê½Ñ¸å¤äÊ¢Ëì±ê¤Ê¤É¤ÇÄ²¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¡ÖËãáãÀÄ²ÊÄºÉ¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÌôÊª¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤ÇÄ²¤¬áÛÚ»¡Ê¤±¤¤¤ì¤ó¡Ë¤¹¤ë¡ÖáÛÚ»ÀÄ²ÊÄºÉ¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ÚÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÄ²ÊÄºÉ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºö¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£