¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö¥³¥Õ¥ì ¥¯¡¼¥É¥¥¥Õ¡¼¥É¥ë¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä
¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï11·î1Æü¡¢¡ÖELEGANCE COFFRET COUP DE FOUDRE¡Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥³¥Õ¥ì ¥¯¡¼¥É¥¥¥Õ¡¼¥É¥ë¡Ë¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ¥Èþ¤ÊºÌ¤ê¤òÅ»¤¤¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë²Ú¡¹¤·¤¤¥³¥Õ¥ì¡£¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨COUP DE FOUDRE¡ÊÊ©¡Ë°ìÌÜ¹û¤ì
¡ü¥¢¥ë¥â¥Ë¡¼¥¢¥¤¥º 106¡ã¥¢¥¤¥«¥é¡¼¡ä2.6g¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£Èþ¤·¤¯¤È¤±¹ç¤¦2 ¿§¤Î¥¢¥¤¥«¥é¡¼
106¡§¿¼¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤â¹âµ®¤Ëßê¤á¤¤òÊü¤ÄÌÜ¤â¤È¤Ë
¡ü¥°¥é¥ô¥£¥Æ¥£¥ì¥¹ ¥Þ¥¹¥«¥é BR22 7.5g¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
½Å¤Í¤Æ¤â¤Õ¤ï¤ê¤È·Ú¤¯¡¢Ç»¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡£¤Þ¤ÄÌÓ1 ËÜ1 ËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é
BR22¡§È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´ãº¹¤·¤Ë
¡ü¥«¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å ¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡ã¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡ä2.5g¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë
¤·¤ã¤ó¤È¾å¸þ¤¡¢¾å¡¹¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ
¡ü¥¯¥é¥ë¥Æ ¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ó¥¸¥å¡¼ 102 2.3g¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë ¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û
¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ä¿§¡£¤×¤ë¤Ã¤È¤¦¤ë¤ª¤¦¥ê¥¯¥¤¥Ã¥É¥ë¡¼¥¸¥å
102¡§Èù¾Ð¤ß¤ò½É¤¹½À¤é¤«¤¤¸ý¤â¤È¤Ë
¡ü¥«¥é¥ó¥É¥¥ ¥Õ¥§¥¤¥¹ BE402¡ã¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼¡ä 1.5g¡Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë ¡Ú¸ÂÄê¿§¡Û¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥·¡ÊÀìÍÑ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ë
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿·ì¿§´¶¤ò³ð¤¨¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥«¥é¡¼
BE402¡§¤Õ¤ï¤Ã¤È·°¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖELEGANCE COFFRET COUP DE FOUDRE¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü
²Á³Ê¡§8,250±ß
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë