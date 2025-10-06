¥½¥¦¥ë¤Îµ¡³£¡¦¶âÂ°Ê¬Ìî¤Î15¼Ò¤¬¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥ë¥ÉÂçºå 2025¡×¤Ë»²²Ã
¡¡¥½¥¦¥ëÃÏ°è¤Îµ¡³£¡¦¶âÂ°Ê¬Ìî¤ÎÃæ¾®´ë¶È15¼Ò¤Ï10·î1¡Á3Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥ë¥ÉÂçºå 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë»Ô¤È¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¿¶¶½±¡¡ÊSBA¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥ï¡¼¥ë¥ÉÂçºå 2025¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¡¢»º¶ÈÍÑÁõÃÖ¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Î¡¢¸½ÃÏ¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È¤ÎBtoB¾¦ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹â¿¿¶õ¡¦¹â²¹´Ä¶¸þ¤±¤Î¥·¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¥ê¥ó¥¯¡¢¾ô¿å´ïÀìÌç´ë¶È¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¢¹©ºîµ¡³£¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¡¢¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÅý°ìÁí¹çA¡¿S¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°ÊñÁõµ¡¤ª¤è¤Ó¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤ÎÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥·¥ó ¥¨¥Õ¥¨¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¡¢ÇÀ¿©ÉÊ²Ã¹©µ¡³£¤Îµð»³¡¢¥¹¥¡¼¥¨¥¤¥È¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¹¥Î¡¼¥â¥ó¥¹ ¥¹¥¡¼¥¨¥¤¥È¡¢¼«Æ°¥É¥¢ÍÑÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥ß¥½¥¤¥ó¥¿¥Ã¥¯¡¢Ìß¤ä¥Ñ¥ó¤òÀ¸»º¤¹¤ëHalla Biztech¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò³«È¯¤¹¤ëK-ONE¡¢»º¶ÈÍÑ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÎSeven Laser¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡üÈ¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¡¢»º¶ÈÍÑÁõÃÖ¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ä
