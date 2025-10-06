¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¼ç¾¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¡¢º¸¤Ò¤¶ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÉé½ý¤¬È½ÌÀ¡ÄÂåÉ½³èÆ°¤Ï¼Âà¤Ø
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï5Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡Ê¢þ2¡Ý0¡Ë¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«»Ï30Ê¬¤ÇÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ê¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï8·î23Æü¤ÎÂè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¸ª¤òÄË¤á¤Æ38Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢9·î13Æü¤ÎÂè4Àá¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¤âºÆ¤Ó¸ª¤òÄË¤á¤Æ¡¢¤ï¤º¤«18Ê¬¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Á°È¾ÅÓÃæ¤Ç¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤ÇÆ±Áª¼ê¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁ°È¾¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬º¸¤Ò¤¶ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½Àï¤ª¤è¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ï¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬¿ô¥«·îÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
