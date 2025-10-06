AÁÈ£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¤ÎÆüËÜ¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÁê¼ê¤ÏEÁÈ£³°ÌÈ´¤±¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë·èÄê¡ª ¥¸¥À¥ó¤Î»ÍÃË¤â»²Àï¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡¡¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊAÁÈ¡Ë¤Ç£³ÀïÁ´¾¡¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ë£²¡Ý£°¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¥Á¥ê¤Ë£²¡Ý£°¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£³¡Ý£°¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢Æ²¡¹¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤È16¶¯¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏCÁÈ¡¿DÁÈ¡¿EÁÈ¤Î£³°Ì¥Á¡¼¥à¡£¸½ÃÏ10·î£µÆü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FÁÈ¤ÎºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊEÁÈ£³°Ì¡Ë¤«¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ÊCÁÈ£³°Ì¡Ë¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢FÁÈ¤Î£²Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£³°Ì¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬ºÇ½ªÀá¤Ç¼ó°Ì¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£¡Ö³ÆÁÈ£³°Ì¤Î¾å°Ì£´¤«¹ñ¡×¤Î¾ò·ï¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î£³°ÌÆÍÇË¡¢DÁÈ£³°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÇÔÂà¤¬·èÄê¡£Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏEÁÈ£³°Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±ÑÍº¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤Î»ÍÃË¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç10·î£¹Æü¤Î£¸»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
