Á°ÅÄÂçÁ³¤¬·àÅª·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ø¼°Àï4Àï¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¡ËÂè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»³ÅÄ¿·¤È°ðÂ¼È»æÆ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢28Ê¬¤Ë¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¤¬PK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢40Ê¬¤Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¥í¥¹¡¦¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢56Ê¬¤Ë¤ÏPK¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢69Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ð¥ê¥¯¥¦¥£¥·¥ã¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁ°ÅÄ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ú¼ê¤Ï59Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡3¡Ý2¡¡¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡28Ê¬¡¡¥±¥ì¥Á¡¦¥¤¥Ø¥¢¥Ê¥Á¥ç¡ÊPK¡¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
1¡Ý1¡¡40Ê¬¡¡¥¢¥Ý¥¹¥È¥í¥¹¡¦¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¡Ê¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¡Ë
1¡Ý2¡¡56Ê¬¡¡¥¢¥Ý¥¹¥È¥í¥¹¡¦¥¹¥¿¥Þ¥Æ¥í¥×¥í¥¹¡ÊPK¡¿¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¡Ë
2¡Ý2¡¡69Ê¬¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ë¥°¥ì¥ó¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
3¡Ý2¡¡90¡Ü2Ê¬¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
