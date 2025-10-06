¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÚZARA¡Û¤¬¥»¥ó¥¹ÊÌ³Ê¡ª 40¡¦50Âå¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡ÖÀöÎý¥Ö¥ì¥¶ー¡×
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²óµ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëº£¥·ー¥º¥ó¡£±©¿¥¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ö¥Ö¥ì¥¶ー¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥»¥ó¥¹¤ò³Ê¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£
¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ö¥ì¥¶ー¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Æー¥éー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È»ÅÍÍ¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤é»Å»ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤â¡ý
°ìÊÊ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸÷¤ë¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¶ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ö¥íー¥ÁÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¶ー¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¥íー¥Á¤¬¾åÉÊ¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£°ìÊÊ¤¢¤ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥ì¥¶ー¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¤â¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¹¤È´¤±¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊºÙ¤á¤Î¥é¥Ú¥ë¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÄø¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M