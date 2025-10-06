ÂçÃ«æÆÊ¿¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡È¥¯¥¤¥º¥Í¥¿¡É¤òÄó¶¡¡¡»Ë¾å½é¤ÎMVPÂÐ·è¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê4»°¿¶¤âÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯µ¼Ô¤¬5Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ìîµå»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÂçÃ«¥¯¥¤¥º¥Í¥¿¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¡Ê¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅê¤²¤¿¡×¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤µ¤é¤ËÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ÏÍè·î¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÁª¼ê¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬¡¢Æ±2°Ì¸õÊä¡Ê¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ËÅê¤²¤ë¡×¤Î¤â»Ë¾å½é¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥¯¥¤¥º¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÆ±¤¸µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÇÚ¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥í¥¤¥¹¡£¥í¥¤¥¹¤Ï1981Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç4»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï9²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é±äÄ¹¤ÎËö¡¢0¡½1¤ÇÇÔÀï¡£Âè5Àï¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇºÆ¤Ó4»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î9²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤è¤ê4¡½0¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤âÂçÃ«¤¬9²ó¤Ë5ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ë¾å¤¿¤À1¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÊÂ¤Ö¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ£°ì¤ÎÎã¤Ï1932Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ô¥Ã¥×¥°¥é¥¹¡£¥Ô¥Ã¥×¥°¥é¥¹¤Ï5ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë8²ó¤òÅê¤²¤Æ9°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î2ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¡¢¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤Î2ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¤È±ç¸î¤ò¼õ¤±¡¢7¡¼5¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤µ¤¨Îò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£