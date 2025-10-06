¤¹¤ä¤¹¤ä¤È¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¢ª¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¡Ù¤Ç¡Ä¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë1Ëü7000¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¹¤´¤¤ÂÎÀª£÷¡×¡Ö¼ó¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê£÷¡×
»ÒÇ¤¬¤¹¤ä¤¹¤ä¤È¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â½Ï¿ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡©Í½ÁÛ³°¤Î¾ì½ê¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ë»ÒÇ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¹âÉ¾²Á¤¬1.7Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤Í♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Å·»È¤ß¤¿¤¤♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤¹¤ä¤¹¤ä¤È¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¢ª¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¡Ù¤Ç¡Ä¡Û
²Ä°¦¤¹¤®¤ëÃ»Â¥³¥ó¥Ó♡
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@ao_uni_cat¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã»Â¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¡Ö¥¦¥Ë¡×¤Á¤ã¤ó¤¬»ÒÇ¤Îº¢¡¢¶Ã¤¤Î¾ì½ê¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¤ª´é¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ê»þ¤Ë¥¿¥ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£¤´ÈÓ¤Ï¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤ëÇÉ¤é¤·¤¯¡¢ÀèÇÚÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥ª¡×¤¯¤ó¤¬¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ç¤¸¤Ã¤È°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥ª¤¯¤ó¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
»ÒÇ»þÂå¤Î¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó♡
¤½¤ó¤Ê¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥±ー¥¸¤Î³°¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë°ÂÌ²¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿²¿´ÃÏ¤¬°¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥±ー¥¸¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ëÃÊº¹¤ËÁ°Â¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤½¤é¤»¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿²¤Ë¤¯¤½¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¤È½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸ª¤¬¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿²´é¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¡Ä¡©
ºÇ¶á¤Ï¡¢ÀµºÂ¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ë¥¢¥ª¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥ª¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤òÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¸åÆ¬Éô¤¬¾¯¤·Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¿²Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ó¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¤¦¤¿¤¿¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ë¤ã¤ó♡♡¡×¡ÖÀµºÂ¤Î¾å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤ë¤ÎÌþ¤·¤Ê¤Î¤«½¤¹Ô¤Ê¤Î¤«w¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê·Á¤Ç¥¯¥Ó¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥¦¥Ë¤¿¤ó♡¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤À¤Ë¤ã¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦♡¡×¡Ö²¿»þ¤âÆó¿Í¤Ï°ì½ï²¿»þ¤Þ¤Ç¤â¤Í¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@ao_uni_cat¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¥¢¥ª¤¯¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¥¢¥ª¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¦¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
