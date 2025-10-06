¹ñ¥¹¥ÝÍ¥¾¡¡¦À¶»³¤Á¤µ¤È¡¢35ºÐ¤ÎÍèµ¨¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¡¡Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÎ¦¾åÂè3Æü
¡¡Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï5Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç¤Ï34ºÐ¤ÎÀ¶»³¤Á¤µ¤È¡ÊµÜºê¡¦¤¤¤Á¤´¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ø¤ÎÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¤ò½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Ï¡¢Âç²ñÁ°Æü¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òSNS¤ÇÊó¹ð¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦»ûÅÄÌÀÆü¹á¤¬Âè°ìÀþ¤Î¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¯Áö¤êÀÚ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ïº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀ¶»³¡£¹æË¤¤È¶¦¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÃæÈ×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·13ÉÃ07¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»ûÅÄ¤Î¤â¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¥Ï¥°¡£·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÁÀ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë»ûÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ½Áª¡¢·è¾¡¤È2ËÜÁö¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ûÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¡Á¡¢»ûÅÄ¤µ¤ó¡Á¡Á¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»ûÅÄ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´ë²è¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¤é¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢Í¥¾¡Ä¾¸å¤ÎÀ¶»³¤âÂçµÞ¤®¤Ç½àÈ÷¡£»ûÅÄ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÀèÇÚ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢Âç¹æµã¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ21Ç¯¡£2021Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¡¢22¡¢24Ç¯¤Ï5°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢º£µ¨¤ò½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤¬½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï4·î¤«¤é¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÏ¢È¯¡£8·î¤Î¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥²¡¼¥à¥¹¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÆüËÜÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ë12ÉÃ77¤òµÏ¿¤·¡¢ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯9·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Íèµ¨35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤³¤ÎÅßµ¨Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤»¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯Àï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë