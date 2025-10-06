¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛËÙ¹¾æÆÂÀ¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò¼¤á¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ö¼þ¤ê¤Î»Ò¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛËÙ¹¾æÆÂÀ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
ËÙ¹¾æÆÂÀ¤Ï¥Ð¥¹¥±¤Ç¤âºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤¬......¡¡photo by Shiga Yuka
¡¡ËÙ¹¾æÆÂÀ¡£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2015Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î°ìÀï¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¡¢2019Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½½é¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¨¡¨¡¡£¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢°ÎÂç¤Ê¸µÆüËÜÂåÉ½HO¤À¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀËÙ¹¾¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼«Á³ÂÎ¤ÇÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î´é¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿2Ç¯Á°¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¯¤é¤«½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊÁ¡¢¿ÍË¾¤â¡¢É½¾ð¤ä½êºî¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FW¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ½é¤Ï¼«¤º¤È¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿»þ¤âÁª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥Á¤ä¤«¤é¤³¤ì¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¥é¥°¥Ó¡¼´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ç¤Ë¥¹¥¯¥é¥à¤Î»ØÆ³¤ò¡Ö¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦ËÙ¹¾¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÉô³è¡ÖÁ°»Ë¡×¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½é¤á¤Æ¡¢¾®4¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈFW¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àµ¼°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤É¤¦¤·¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ØËÍ¤¬¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ·ù¡¹¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÍÛ¥¥ã¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥¹¥±Éô¡Û
¡¡¤ª¤ê¤·¤âJ¥ê¡¼¥°¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ·Á¤ËÊÑ²½¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¤¬¡ØÀäÂÐ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Êì¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿áÅÄ¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±¿Æ°ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤¬ÌÜÅª¤Ç¾®5¤«¤é»Ï¤á¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¡¢¾®4¤Ç¼¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡ØÆ°¤±¤ë¥Ç¥Ö¡Ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÄ¹µ÷Î¥Áö¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ»µ÷Î¥¤ÏÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï75kg¤¯¤é¤¤¡£¿ÈÄ¹¤Ï170cm¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤í¤Ë¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤ÆÁö¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÂÎ³Ê¤Î´Ø·¸¤ÇPR¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡¿áÅÄ»ÔÎ©ÀéÎ¤¿·ÅÄ¾®³Ø¹»¤«¤é¿áÅÄ»ÔÎ©ÆîÀéÎ¤Ãæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÏÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø¤Ë¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÙ¹¾¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÍ§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡ØÍÛ¥¥ã¤¬¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¤À¤Á¤¬Æþ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¡Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡Ë¿¿·õ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÉô³è¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿áÅÄ¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î½µ1²ó¤ÎÎý½¬¤¸¤ã±¿Æ°ÎÌ¤¬Á´Á³Â¤ê¤ó¤¯¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í§¤À¤Á¤Ï·ë¶É¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¤·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢ÆþÉôÅö½é¤Ï¤Þ¤È¤â¤ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥ä¥Ä¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é²¼¤ÎÉô°÷¤ÏÂÎ°é´Û¤Î³°¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿å¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢È³¤È¤·¤ÆÁö¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ú°ÛÌ¾¤Ï¡ÖÆîÀéÎ¤Ãæ¤ÎËÙ¹¾¡×¡Û
¡¡Ãæ1¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¥Ð¥¹¥±¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÎÅö¤Æ¶ñ¹ç¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£Ãæ2¡¢Ãæ3¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é¤á¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤¿ËÙ¹¾¤â¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ3¤Î»þ¤Ë¥Ð¥¹¥±ÀìÌç¤ÎÊ¿»³ÀèÀ¸¤È¤¤¤¦Êý¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç´ðËÜ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÌÌ¥Ñ¥¹¤ä¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤È¤«¤â¡¢Ê¿»³ÀèÀ¸¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Éé¤±¤½¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤âÊ¿»³ÀèÀ¸¤¬Áª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÆîÀéÎ¤Ãæ¤ÎËÙ¹¾¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÝÆâ¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÃÝÆâ¸øÊå¡¦¾ù¼¡·»Äï¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÃÏ¶è¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÈà¤é¤Î1¸Ä²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤¿ËÙ¹¾¤À¤¬¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡Ø¹â¹»¡¢¤É¤³¹Ô¤¯¤Í¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¤ë¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¤¨!?¡¡¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©¹â¹»¤«¤é¤â¡Ø¿äÁ¦¤ÇÍè¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎÁª¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·ºÇ½é¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤È¡Ë»æ°ì½Å¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¦½çÈÖ¤¬µÕ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÙ¹¾æÆÂÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼¤á¤Æ¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö½é¤«¤é¤Î·è°Õ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ú¥Ð¥¹¥±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Û
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ç¡Ê¿äÁ¦Åù¤Î¡ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹â¹»¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥¹¥±¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç»î¹çÆü¤¬¤«¤Ö¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥¹¥±¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Å·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÎ¾Êý³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÀ¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤è¤ê¤â¥Ð¥¹¥±¤ÇÇÝ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÌÌ¥Ñ¥¹¤È¤«¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÀ¸¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê¥³¡¼¥È¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ËÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë°Õ¼±¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¡ÊÁª¼ê¤ÎÇÛÃÖ¤ò¡Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤ËÌ£Êý¤ÎÇÛÃÖ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤ª¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ØÌ£Êý¤Ï¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ä¤í¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦Æ°¤¤¤Æ¤ë¤ä¤í¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÆ¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤¯¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤â¤À¤¤¤ÖÀ¸¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ø¥Ð¥¹¥±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î·Ð¸³¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÀ¸¤¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤Î¤Á¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ËÙ¹¾¤Ï¹â¹»¤«¤éºÆ¤ÓÂÊ±ßµå¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡¿Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¡ËÙ¹¾æÆÂÀ¡¦ÃæÊÔ¡ä¡ä¡Ö¥¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ï»äÎ©¤ò¤¢¤¤é¤á¸øÎ©¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤«¤é¡×
¡Úprofile¡Û
ËÙ¹¾æÆÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
1986Ç¯1·î21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅçËÜ¹â¢ªÄëµþÂç¤ò·Ð¤Æ»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦ºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤Ø¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇMVPÄÌ»»3ÅÙ¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿ÍFW¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ê¥ì¥Ù¥ë¥º¡¢¥µ¥ó¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½76¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ÎFW¥³¡¼¥Á¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áHO¡£180cm¡¢105kg¡£