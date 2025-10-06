µð¿Í¤Î¿·¥í¥Þ¥óË¤¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¡¢ÍýÁÛ¤Î£´ÈÖ¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤³¤À¤ï¤ë·ë²Ì¤È¼«¸Êµ¾À·
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¤Îº£¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö£Æ£ò£ï£í¡¡£Ç¡×¡£Âè£±£µ²ó¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¡Ê¤é¤¤¤¢¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡££±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£³·³¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢²Æ¾ì¤Ë£´ÈÖ¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ï¡¢£¹·î¤Ë¤Ï£²·³Àï½é½Ð¾ì¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤Î¼çË¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ½¤¶È¤òÀÑ¤à¼ãÉð¼Ô¤¬¡¢º£µ¨¤Î¼ý³Ï¤È²ÝÂê¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á²ÃÆ£¡¡æÆÊ¿¡Ë
¡¡ÃÝ²¼¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£¸¥¥í¤ÎÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡££²£´Ç¯£±£²·î¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¼êÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥íÀ¸³è¡££³·î¤Ë¤âÎý½¬Ãæ¤Ë±¦¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤ÇÌó£²¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ë¤±¤¬¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼£¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡£¤À¤¤¤ÖÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡£³·³Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤Ç£³£±ÂÇÅÀ¤È±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£²ÝÂê¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ç·üÌ¿¤ËÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò£±£±ËÜÂÇ¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤¬£±£´£µ¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬£²ËÜ¤¯¤é¤¤¡£Â®¤¤µå¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¼éÈ÷¤Ç¤â»°ÎÝ¤Ç¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÎÝ¤À¤±¼é¤ì¤Æ¤â¾å¡Ê£±·³¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤è¤êÂç¤¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼éÈ÷¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³·³¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¼Â¤ê¡¢£¹·î£±£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£²·³¸ø¼°Àï¤Ë½é½Ð¾ì¡£ÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£±¿ÎÉ¤¯·ë²Ì¤â½Ð¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â¼ÂÎÏ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¸·î¾å½Ü¤«¤é¤Ï£³·³¤Ç£´ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤È¼«¸Êµ¾À·¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë²¬ËÜ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÌÛ¡¹¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬£´ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡££´ÈÖ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ä¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤¬¤½¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤¯¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¡¢Íß¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÅ¥½¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î£´ÈÖ¡£ÌÜÉ¸¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï£·ÈÖ¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶ðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤ÎÎý½¬¤Ë¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£É¾²Á¤Ï¿Í¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍýÁÛ¤Î£´ÈÖ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢ÃÃÏ£¤Î½©¤ò²á¤´¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¡¢¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¡£¡Ê½Õµ¨¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬Âè£±¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ä¤«¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¡Ö£´ÈÖ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¤¶ÈÃæ¡£¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Íèµ¨¤³¤½»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¢¡ÃÝ²¼¡¡×Ò¶õ¡Ê¤¿¤±¤·¤¿¡¦¤é¤¤¤¢¡Ë¥¢¥é¥«¥ë¥È
¡¡¢¦À¸¤Þ¤ì¡¡£²£°£°£¶Ç¯£±£±·î£±£²Æü¡¢Åçº¬¡¦ÂçÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ
¡¡¢¦¥µ¥¤¥º¡¡£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¸¥¥í
¡¡¢¦ÅêÂÇ¡¡±¦Åê±¦ÂÇ
¡¡¢¦µåÎò¡¡ÂçÅÄÆóÃæ¤Ç¤Ï£²£±Ç¯¤ËÁ´¹ñÆð¼°ÌîµåÂç²ñ¤ÇÆüËÜ°ì¡£ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¼ç¼´¤òÂÇ¤Á¡¢¹â¹»ÄÌ»»£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡££³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£´ÈÖ¤Ç£±£¶¶¯
¡¡¢¦¥É¥é¥Õ¥È¡¡£²£°£²£´Ç¯°éÀ®£¶°Ì
¡¡¢¦ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¡¡Ö´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤é¤·¤¯¡×
¡¡¢¦¹¥¤¤Ê¿§¡¡¥Ô¥ó¥¯
¡¡¢¦¤¢¤ÀÌ¾¡¡¡Ö¥¿¥±¥·¡×
¡¡¢¦Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿