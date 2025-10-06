ÀÅ²¬¸©Æâ´ë¶ÈÂÐ¾Ý¤ËÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É£´¼Ò¹çÆ±¤Ç¡ÈÀ¸À®AI¥Ö¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¡É¤ò³«ºÅ¡ÄÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¤«¤é£´²ó
¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö¤·¤º¤ª¤«Biz¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÁÀ¸À®AI¥Ö¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¡Á¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎëÍ¿¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤à¤¹¤Ó¤á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Î4¼Ò¹çÆ±¤ÇÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î´ë¶È¤«¤éÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑ¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë4²ó¹½À®¤Î½¸Ãæ¥×¥í¥°¥é¥à¡£»²²Ã¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£³µÍ×
• Ì¾¾Î¡§¤·¤º¤ª¤«Biz¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÁÀ¸À®AI¥Ö¡¼¥È¥¥ã¥ó¥×¡Á
• ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡¢29Æü(ÌÚ)¡¢2·î12Æü(ÌÚ)¡¢26Æü(ÌÚ) ³ÆÆüÄø15:00¡Á17:30¡ÊÁ´4²ó¡Ë
• ²ñ¾ì¡§M20¡ÊÀÅ²¬±ØËÌ¸ýÊ£¹ç¥Ó¥ë¡Ë15³¬
• ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¡¦»öÌ³½êÅù¤Î½¾¶È°÷
• Äê°÷¡§ºÇÂç50Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
• »²²ÃÈñ¡§1Ì¾20Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¢¨ºÇÂç75%¤Î½õÀ®¤¢¤ê
• ½õÀ®À©ÅÙ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿Íºà³«È¯»Ù±ç½õÀ®¶â¡×ÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¡Ê¿½ÀÁ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¢¤ê¡Ë
¡ö½õÀ®¶â³èÍÑÎã¡ö
¡¡¡Ê½õÀ®¶âºÎÂòÁ°¡Ë1Ì¾ 20Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡Ê½õÀ®¶âºÎÂò¸å¡Ë1Ì¾ 5Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë ¢¨Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç
¤·¤º¤ª¤«Biz¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¤à¤¹¤Ó¤á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÄÆâ¡ËÃ´Åö¡§ÃæÈø
TEL¡§03-6271-8865¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10»þ¡Á17»þ¡Ë