9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö140¥¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ê¤é140¥¥í¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹´ü´ë²è¡£¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼ê¿Ø¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢6·î¤Ë¤Ï108¥¥í¡¢7·î¤Ë¤Ï129¥¥í¤ÈµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ9·î¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ò¡Ö135¥¥í¡×¤ËÊÑ¤¨¤ÆºÇ¸å¤ÎÅêµå¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä©Àï¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¹©Æ£¤µ¤óÆÃÀ½¤Î¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¥Ù¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ëÎý½¬¡£ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¥Ù¥ë¥È¡×¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅêµåÆ°ºî¤ò¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¹©Æ£¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¤³¤ì¤ò"1Æü300²ó°Ê¾å"¤³¤Ê¤·¤Æ3¤«·î¤ÇµåÂ®¤ò10¥¥í¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤âÉ¬»à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥«¥ó°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß½Ð¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤âÁ°¤ËÆ§¤ß¤À¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤ÙÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤«¤é1½µ´Ö¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏÂçºå¤ÇÁðÌîµå¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÅÐÈÄÁ°¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÆþÇ°¤Ë¸ª¤ÈÏÓ¤ò¤Û¤°¤·»î¹ç¤Ø¡£¤½¤ÎÅêµå¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë131¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï"¥¸¥ç¥Ë¡¼"¤³¤È¹õÌÚÃÎ¹¨Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¡¢¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµå¾ìÌ¾Êª¤Î¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ì¡¼¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Çµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£Áª¼ê¤â¸«¼é¤ëÃæ¤¤¤è¤¤¤è±¿Ì¿¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¡£¤·¤«¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅ¸³«¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÅêµå¡£¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤¬¹ë²÷¤Ë¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢Åêµå¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë±Ô¤¯¤¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ëµåÂ®¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¡ª½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤Ê¤ó¤ÈµåÂ®¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÆ¤ÓÄ©Àï¡£¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¹ë²÷¤Ë¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Îº½¤Ç±¦Â¤¬³ê¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥¯¡ª¤½¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ï°ÛÎã¤Î3²óÌÜ¤Ø¡£3²óÌÜ¤â¹ë²÷¤Ë¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢Åêµå¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëµåÂ®¤Ï127¥¥í¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿MC¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµã¤¤Î1²ó¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×±äÄ¹Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ï135¥¥í¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£