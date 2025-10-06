Mrs. GREEN APPLE¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬11·î28Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢2ËÜ¤Î±Ç²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£6Æü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN(¥¸ ¥ª¥ê¥¸¥ó)¡Á¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê´Þ¤à¡Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî²áÄø¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¡ÈORIGIN¡É¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É¡¢ÁÏÂ¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬³Ú¶Ê¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä¡¢Âç¿¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢¤½¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î»×¤¤¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤âÃ´¤¦Âç¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç Mrs. GREEN APPLE¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²æ¡¹¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¸ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±ü¹Ô¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È·Ý»ö¤È¤·¤ÆÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ëµÇ°»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¡Ø10¼þÇ¯¤À¤«¤é»£¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É10¼þÇ¯¤À¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Öº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Èà¤é¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦3¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç¿¹¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ËÅç·½²ð»á¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø»°ÅçÍ³µªÉ×vsÅìÂçÁ´¶¦Æ®¡Á50Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤È¤¤¤¦µ©Âå¤ÎÅ·ºÍºî²È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ËÅç´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò²¿ËÜ¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì©ÃåÂÐ¾Ý¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï¼ÌÂÎ¤Î¡ÈÇí¤½Ð¤·¤Î»Ñ¡É¤äÆâÌÌ¤ò¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¹½À®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëËÅç´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Î"ÁÇ´é"¤È"ËÜ²»"¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢3¿Í¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡Ù¤Ï¡¢7·î26¡¦27Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤ÎÌî³°ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òIMAX¾å±Ç¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£2Æü´Ö¤ÇÌó10Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¡¢WOWOW¤Ç¤Î¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Î¤Û¤«¡¢·×15¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¡×¡¢Á´¹ñ325´Û¤Ç¤Î¡Ö±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¡¢¡È¤ß¤ë¥Ï¥³¡É¤Ç¤Î¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¡¢ÇÛ¿®¤È¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥È¡¼¥¿¥ëÌó30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»ëÄ°¤·¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2ºî¤Î¾å±Ç·à¾ì¤ÏÁ´¹ñ256´Û¤Ë·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬Á´¤ÆÆ±¤¸·à¾ì¤Ç¥»¥Ã¥È´Õ¾Þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï60´Û¤ÎIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤¿·×316´Û¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡È2ºîÆ±»þ¸ø³«¡É¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¡ÈIMAX¾å±Ç¡É¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê´Þ¤à¡Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî²áÄø¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¡ÈORIGIN¡É¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É¡¢ÁÏÂ¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬³Ú¶Ê¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ëµÇ°»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¡Ø10¼þÇ¯¤À¤«¤é»£¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É10¼þÇ¯¤À¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Öº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Èà¤é¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦3¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç¿¹¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ËÅç·½²ð»á¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø»°ÅçÍ³µªÉ×vsÅìÂçÁ´¶¦Æ®¡Á50Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤È¤¤¤¦µ©Âå¤ÎÅ·ºÍºî²È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ËÅç´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò²¿ËÜ¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì©ÃåÂÐ¾Ý¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï¼ÌÂÎ¤Î¡ÈÇí¤½Ð¤·¤Î»Ñ¡É¤äÆâÌÌ¤ò¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¹½À®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëËÅç´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Î"ÁÇ´é"¤È"ËÜ²»"¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢3¿Í¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡Ù¤Ï¡¢7·î26¡¦27Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤ÎÌî³°ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òIMAX¾å±Ç¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£2Æü´Ö¤ÇÌó10Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¡¢WOWOW¤Ç¤Î¡ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Î¤Û¤«¡¢·×15¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¡×¡¢Á´¹ñ325´Û¤Ç¤Î¡Ö±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¡¢¡È¤ß¤ë¥Ï¥³¡É¤Ç¤Î¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¡¢ÇÛ¿®¤È¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥È¡¼¥¿¥ëÌó30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»ëÄ°¤·¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2ºî¤Î¾å±Ç·à¾ì¤ÏÁ´¹ñ256´Û¤Ë·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬Á´¤ÆÆ±¤¸·à¾ì¤Ç¥»¥Ã¥È´Õ¾Þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï60´Û¤ÎIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤¿·×316´Û¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡È2ºîÆ±»þ¸ø³«¡É¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¡ÈIMAX¾å±Ç¡É¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£