¡È¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¼è¤ì¤Ê¤¤¡É¤¬°ìÅ¾¡ÖÂçË½Íî¡ª¡× ¤É¤¦¤·¤ÆÅê¤²Çä¤ê¾õÂÖ¤Ë¡© ¡È¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡É¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿²Æì
ÎÁ¶âË½Íî¤Î¾×·â¡Ö1Æü1500±ß¡×
¡¡¤¤¤Þ¡¢²Æì¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÎÁ¶â¤ÎË½Íî¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç·ã°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Æì¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡×¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ë¶õÏ©¤ÇÆáÇÆ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò2Çñ3Æü¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¡¢Âç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¥µ¥¤¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È4500±ß¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê1500±ß¤Ç¤¹¡Ê9·î²¼½Ü¡¢É®¼ÔÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤Ë¤Ï¤È¤¯¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿ÎÁ¶â¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âÆ±ÆüÄø¡Ê3Æü´Ö¡Ë¤Ç6000±ßÂæ¤«¤é7000±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÎÁ¶â¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÃÏ¾ì¤ÎÃæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂç¼ê¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¹â¤¤ÎÁ¶â¿å½à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1Æü¤¢¤¿¤ê5000±ßÄøÅÙ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÎÁ¶â¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù°Â²Á¤Ê·¹¸þ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2023Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯µÕ¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²ÆìÎ¹¹Ô¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²Æì¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡¢ÎÁ¶â¹â¤¹¤®¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó2Ç¯¤Û¤É¤Ç¤³¤ÎÂçË½Íî¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬À¸¤ó¤À¡È¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡É
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¼þÊÕ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÂæ¿ô¤¬¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î¼ûÍ×¤ò¤«¤Ê¤ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¸«¾ë»ÔÆâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼±Ä¶È½ê¡£Í¼Êý¤ÏÊÖµÑ¤¹¤ëÍøÍÑµÒ¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â²Æì¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³°½Ð¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢¼ûÍ×¸º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÉý¤Ê¸º¼Ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆáÇÆ¶õ¹ÁÍøÍÑ¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤Î½êºßÃÏ¤ÏÆáÇÆ»Ô¡¢»åËþ»Ô¡¢Ë¸«¾ë»Ô¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ë2020Ç¯3·îËö¡¢¤³¤Î3»Ô¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¿ô¡Ê¾èÍÑ¼Ö¤Î¤ß¡Ë¤Ï2Ëü1503Âæ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤ÇÊÝÍ¼ÖÎ¾¿ô¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¡¢2021Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏÊÝÍÂæ¿ô¤¬1Ëü5294Âæ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡Ê²ÆìÁí¹ç¶ÉÄ´¤Ù¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤¬µÞ²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÁý¼Ö¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÞ¤«¤é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¯¥ë¥ÞÀ¸»º¤ÎÃÙ¤ì¤â¤¢¤ê¡¢·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¡ÉÃ¥¤¤¹ç¤¦¡É·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¾è¤¸¡¢¡Ö1Æü3Ëü±ß¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÁê¾ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÎÁ¶â¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ¸µ»ñËÜ¤Î´ë¶È¤¬¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¿ô»ú¤Î¾å¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Á°µ3»Ô¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¿ô¤Ï¡¢2021Ç¯3·îËö¤Ë324¼Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï749¼Ò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·2023Ç¯¤Ê¤«¤Ð¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤·½çÄ´¤ÊÁý¼Ö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Æì¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¿ô¤Ï°ìµ¤¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°µ3»Ô¤Î¼ÖÎ¾¿ô¤Ï2024Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï2Ëü4992Âæ¡¢2025Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï2Ëü8438Âæ¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤È2021Ç¯¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÊÝÍÂæ¿ô¤Ï¤Û¤ÜÇÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ò¤â¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡¡±ß°Â¸ú²Ì¤ÇÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÁ¶â¤ÎÃÍÊø¤ì¤â¡ÉÉ¬Á³¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤¬¼ûÍ×¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ø
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÎÁ¶â¤Î¶¥Áè¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°Â¤¯¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î²áÅö¶¥Áè¤Ï¡¢¤¤¤¤ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤ÎÍðÎ©¤Ç¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤ò¿ôÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÆáÇÆ¶õ¹Á¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Á÷·Þ¥Ð¥¹È¯Ãå½ê¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º®»¨»þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¾ì½ê¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¾è¤ë¥Ð¥¹¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤Þ¤É¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö²Æì¸©¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¶¨²ñ¡×¤ËÈó²ÃÌÁ¤Ç¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¹Á¹½ÆâÆ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¶õ¹Á¹½ÆâÆ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤Îº®»¨¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿²á¾ê¤Ê¶¥Áè¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äã²¼¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹ÁÁ÷·Þ¤Î¥Ð¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤·¤ï´ó¤»¤ÇÄ¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¹¹Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÎ¹¹Ô¤âÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Í³¼çµÁ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤òÄ¾ÀÜµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ãË¡¤Ê¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¶É¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´Æ»ë¤ä»ØÆ³¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°µ3»Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥ì¥ó¥¿¥«¡¼»ö¶È¼Ô¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¼ÖÎ¾¿ô¤âÁý²Ã¿ô¤âÂè1°Ì¤ÎË¸«¾ë»Ô¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¸ý¤ª¤è¤½6Ëü6000¿Í¤ÎÆ±»Ô¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤À¤±¤Ç1Ëü4000Âæ¼å¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°Û¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
