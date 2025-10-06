ÂÓ¾õá×¿¾¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î³Þ°æ¿®Êå¡¢³«¤«¤Ê¤¤±¦ÌÜ¼£ÎÅ¤Î¿©»öÀ©¸Â¤¬²ò½ü¡¢¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ
ÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¤ÇÆþ±¡¤·¡¢µÙÍÜÃæ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³Þ°æ¿®Êå¡Ê62¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢9·î22Æü¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¸å¡¢¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿Ì£³Ð¾ã³²¤«¤éÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆþ±¡4ÆüÁ°¤«¤é¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ëÎÏ¤¬0¡¦2¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿±¦ÌÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¼õ¤±¤¿´°Á´¿©»öÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡±¦ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤¬¤Ò¤È»³±Û¤¨¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡×¤È¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Î²ò½ü¤ò´î¤ó¤À¡£
³Þ°æ¤Ï9·î25Æü¤Ë2½µ´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢±¦ÌÜ¤Î¼ð¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì£³Ð¾ã³²¤âµ¯¤¤ë¤Ê¤É½Å¾É²½¤·¡¢ÂÎÎÏ¤¬Íî¤¿¤¿¤áÆþ±¡¸å¤Ï¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡ÖÆ¬Éô¤Î±¦¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤ÏÄË¤ß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼£¤Þ¤ê±¦´é¤Î¼ð¤ì¤¿´¶³Ð¡¢°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¡¡±¦¤³¤á¤«¤ß¤ÎÄË¤ß¡¡±¦¤Î»õ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¼£¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¤è¤ê¤â±¦Àå¤ÎÌ£³Ð¾ã³²¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤â¤Î¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¤ÈÌ£³Ð¾ã³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡±¦ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±¦ÌÜ¤Î¼£ÎÅ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÉÂ±¡Â¦¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤Ìô¤¬ÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡Øº£Æü¤«¤é¿©»öÀ©¸Â¤Ç¤¹¡Ù¡Ø²¿¤«¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ØÉÂ±¡¿©°Ê³°¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌô¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©»öÀ©¸Â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³Þ°æ¤Ï¡Ö½µËö¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Êì¤ÈÄïÉ×ÉØ¡¡¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à1¸Ä¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤È¸À¤¦¡¢ÉÂ±¡Â¦¤«¤éµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉÂ±¡¿©°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤¹¡¡¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êì¤ÈÄïÉ×ÉØ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇºÊ¤Î³ý¸¶¤Þ¤¹¤ß¡Ê61¡Ë¤¬¡Öµö¤·¤òÆÀ¤ÆÉÂ¼¼¤Ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¡ñ»Ò¤â¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼êÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¦»ö¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¡¡º£²ó¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤ÇÌ£³Ð¾ã³²¤ä¿©»öÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤Æ²þ¤á¤ÆÀ¸¤¤ë¥³¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò»ä¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£