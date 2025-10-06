¼êÊÁ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉŽ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ùŽ£¤¹¤ëÌõ
À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§sabthai¡¿PIXTA¡Ë
¡Öµá¤á¤¹¤®¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼¹Ãå¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬Çº¤ß¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô74Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëYouTube¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÈÖÁÈ¡ØÂç¶òÏÂ¾°¤Î°ìÌä°ìÅú¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÂç¶ò¸µ¾¡»á¤¬¡¢¿·´©¡Ø»Å»ö¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Î¥¤ì¤ëÎÏ¡Ù¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¡ÖÎ¥¤ì¤ëÎÏ¡×¤ÎËá¤Êý¤ò»ØÆî¡£Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¶ì¤·¤ß¡×¡©
¢£¤³¤ó¤Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ê´üÂÔ¡×¤¬¶ì¤·¤ß¤òÀ¸¤à
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë·×»»¹â¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤È¡¢¿´¤Ë¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÍè¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ²¿¤«¤ªÊÖ¤·¤¬Íß¤·¤¤¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ú°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¸«ÊÖ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢ÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Ð¤·Æþ¤ì¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï³°¤«¤é¸ý¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ßÄ²¤Ê¤É¤Ç¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»þ¤ËÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¡¦É¡¡¦¼ª¤Ê¤É¤Î·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é³°³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»É·ã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»É·ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¿Í´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿©¤ÙÊª¤ä»É·ã¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸¤¤ë°ÕÍß¤âÂÎÎÏ¤â¸ºÂà¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢²÷³Ú¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¡¢¡ÖÄ«ÃëÈÕ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥ä¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½Ð¤¹¡×¹Ô°Ù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¾Ã²½¤·¤Æ¤¿¤á¹þ¤à°ìÊý¤À¤È¡¢ÂÎ¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö½Ð¤¹¡×¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷³Ú¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤
¢£¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤³¤Ç1¤Ä¡¢¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ç½Ð¤¹¤È¤¡¢¡Ø¤¢¡¼¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤´ÃÚÁö¤¬¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø½Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÇÜ¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Åú¤¨¤Ï¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤â´üÂÔ¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ë¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¤³¤È¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¤·Æþ¤ì¡×¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Â»¤ò¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆþ¤ë¤òÎÌ¤ê¤Æ½Ð¤º¤ë¤ò°Ù¤¹¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦»Ù½Ð¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²¦Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¬100¡ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡Ö¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¤Ê¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê½Ð¤·ÀÚ¤ë¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤¯¤ËºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡Ö½Ð¤¹¡×ÎÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÆþ¤ë¡×ÎÌ¤è¤êÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¥¿¥À¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Ã¼Ëö¤ÎÈÎÇä¼ýÆþ¤Ï¡¢ÁêÅöÍøÉý¤¬Çö¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡È½Ð·ìÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂç´î¤Ó¤ÇÇã¤¤µá¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¡¢Ã¼Ëö¤ÏÂçÎÌ¤ËÇä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦·î¡¹¤ÎÄÌ¿®¼ýÆþ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¼ýÆþ¤ÎÍø±×¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤¤êÅÇ¤½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤ÎÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÍø±×¤ÏÇö¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤«¤éÇüÂç¤ÊÍø±×¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÌÜÀè¤ÎÍø±×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·ÈÎÇä¼ýÆþ¤ÈÄÌ¿®¼ýÆþ¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤è¤¦¤È´üÂÔ¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¼Ëö¤Î²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇã¤¦µ¤¤¬¤½¤¬¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÄÌ¿®¼ýÆþ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤ÉÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦
¢£¤ª¶â¤âÇ½ÎÏ¤â»È¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤¤ë¤â¤Î
¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÅö½é¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÍø±×¤äÉ¾²Á¡¢À®¸ù¡×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤·Æþ¤ì¤ò¾å¼ê¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶Ë°Õ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢À®¸ù¼Ô¤ä¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¡¢·Ð¸³Åª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶âÌÙ¤±¤ÎË¡Â§¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¤ª¶â¤Ø¤Î¼¹Ãå¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö»È¤ï¤º¤Ë¤¿¤á¤ì¤Ð¤ª¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢·ðÌó°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤³¤½ÍøÉý¤¬¾®¤µ¤¤¤·¡¢¤ª¶â°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç½ÎÏ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÃÙ¤¯¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÊÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
¢£¡Ö¼êÊÁ¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦
ÀÎ¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢³Ø¿©¤Ç¤è¤¯¥«¥ÄÐ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¼ê¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤ÀìÍÑ¤ÎÆé¤Ë¥«¥Ä¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¡¢Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¶ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ð§¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤ÎÀìÍÑÆé¤ò¾å¼ê¤ËÁà¤ëÄ´Íý¤ÎÍÍ»Ò¤òË°¤¤º¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥ÄÐ§¤Î¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ª
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÀå¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆé¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡£¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤ÎÆé¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¼è¤Ã¼ê¤ÏÃ±¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉôÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò¤¤¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Å»ö¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¼êÊÁ¡×¤ÏÆé¤Î¼è¤Ã¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÆé¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¼ÂÎÏ¡¢ÅØÎÏ¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅêÆþ¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿À®²Ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼êÊÁ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼è¤Ã¼ê¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¡ÖÁèÃ¥Àï¡×¤òÁè¤¦¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼êÊÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Î½¼¼Â¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬ËÜÍè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÌ¾¤ò´þ¤Æ¤Æ¼Â¤ò¼è¤ë¡×¤Î¤¬¼ÂÎÏ¼Ô
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¾å»Ê¤¬¤µ¤â¼«Ê¬¤Ç¤¢¤²¤¿À®²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÊÁ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤Ï¼è¤Ã¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¥¤¥ä¤Ê»×¤¤¤ò°ú¤¤º¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¥à¥À¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥à¥À¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼ÂÎÏ¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£Ã¯¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ï¡ÖÌ¾¤ò´þ¤Æ¤Æ¼Â¤ò¼è¤ë¡×Àº¿À¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¼«¿È¤âµ¯¶È²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¡Ö·Ð¸³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¡×¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¾¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ê¤ó¤«¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡Éé¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ã£¿Í¤¿¤Á
¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤³¤ÈÆÁÀî8Âå¾·³µÈ½¡¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈ½¡¤Ï·õ½Ñ¡¦Éð½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿¾·³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤ò¼ÂÀï¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¿¤·¤«¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¡ÖµÝ¤ÎÌ¾¼ê¡×¤ÈÉ¾È½¤ÎÃ£¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡ÄµÈ½¡¤Î¾¡¤Á¡£3ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤òÅª¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ã£¿Í¤ÏÁ´ÉôÅª¤«¤é³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡ÖÃ£¿Í¤ÎÉé¤±¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃ£¿Í¤Î³°¤ì¤¿Ìð¤Ï¡¢3ËÜ¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¯Æ±¤¸°ÌÃÖ¤ËÀü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¾·³¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ì¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¼ê¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤¬¾·³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤ÏÌ¾¼ê¤ÎÌ¾ÀÞ¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¡Ö¾¡Éé¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¾¡¤Ä¡×¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈ½¡¤â¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢Ã£¿Í¤Î¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÉðÆ»²È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¡¢¤¦¤Ê¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ã¯¤«¤Ë¼êÊÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÅÜ¤ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¡£¾®¤µ¤Ê¼êÊÁ¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç¶ò ¸µ¾¡ ¡§ ÐÇ¿´½¡ÂçÁÑ»³Ê¡¸·»û½»¿¦¡¢»ü¸÷¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¡Ë