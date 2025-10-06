º£½©¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥«ーÄÌ¶Ð¼êÅö¡×¤Î¡ÈÈó²ÝÀÇÏÈ¡É¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡© ·èÄê¤µ¤ì¤¿¤é¼ê¼è¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡©
¥Þ¥¤¥«ー¡¦¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¼Ô¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÄÌ¶Ð¼êÅö¡×¤È¤Ï¡¢Ìò°÷¤ä½¾¶È°÷¤Ê¤É¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¬ÄÌ¶Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò²ñ¼Ò¤¬»Ùµë¤¹¤ë¼êÅö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ï¡¢½êÆÀÀÇË¡Âè9¾òÂè1¹àÂè5¹æ¡ÊÈó²ÝÀÇ½êÆÀ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½êÆÀÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¡ÊÈó²ÝÀÇ¡Ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤ÐÁ´¤ÆÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½êÆÀÀÇË¡»Ü¹ÔÎáÂè20¾ò¤Î2¡ÊÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤ëÄÌ¶Ð¼êÅö¡Ë¤Ë¤è¤êÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÊÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹ÔË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥«ー¡¦¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¼Ô¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÌ¶Ð¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¡¦Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÒÆ»¤ÎÄÌ¶Ðµ÷Î¥¡×¤¬4¥¥í¥áー¥È¥ë¤Ç¤¢¤ëÊý¤¬ÄÌ¶Ð¼êÅö¤È¤·¤Æ5000±ß¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ4200±ß¤òÄ¶¤¨¤ë800±ß¡Ê¡á5000±ß－4200±ß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¡¦Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í»ö±¡¤Î¡Ö´«¹ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤êµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2
½ÐÅµ¡§¿Í»ö±¡¡¡¡ÖÊó¹ðÊ¸¡¦´«¹ðÊ¸¡×
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Î´«¹ð¤É¤ª¤ê¤ËÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÊÒÆ»¤ÎÄÌ¶Ðµ÷Î¥¡×¤¬10¥¥í¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬200±ß¤«¤é7100±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖÊÒÆ»¤ÎÄÌ¶Ðµ÷Î¥¡×¤¬10¥¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡Ê¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¡Ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë
¡Ê2¡ËÄÌ¶Ð¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë
¡Ê1¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡Ê2¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇÏÈ¤Þ¤Ç¤·¤«ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥±ー¥¹¤Ç¡¢¡ÖÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ¶Ð¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡áµëÍ¿¼ýÆþ－¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ü½êÆÀÀÇ¡Ü½»Ì±ÀÇ¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ê1¡Ë¤Ï¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ê2¡Ë¤Ï¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ê2¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¤âÁý¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í»ö±¡¤Î´«¹ð¤Ç¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯4·î¼Â»Ü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜµ»ö¤Î¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ë·¸¤ë½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Î²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥«ー¡¦¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¼Ô¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¤¥«ー¡¦¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¼Ô¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÏÊÒÆ»¤ÎÄÌ¶Ðµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤¿Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶â³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¦Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²Éý¡¦°ú¤¾å¤²»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤Ë¿Í»ö±¡¤¬´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï2025Ç¯½©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
