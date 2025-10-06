¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢£³½µ´Ö¸å¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×²ñÃÌ¡×¤Ç´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ê¤ë¤«¡Ä°ÂÇÜÏ©Àþ¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìó£³½µ´Ö¸å¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤äÆ±ÌÁ¶¯²½¤Î¶ñÂÎ²½¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÇÊÆÂ¦¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³°¸ò¤¬ÂçÀÚ¤À¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£´Æü¤ÎÁíºÛÁª½Ð¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÂ³¤¯Í¥Àè²ÝÂê¤Ë³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¤òµó¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤äÃæÏªÄ«¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¸þ¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤äÁíÌ³Áê»þÂå¤Ë³°Í·¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³°¸ò·Ð¸³¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£·¿ÇË¤ê¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬ºÇ½é¤Î»îÎý¤È¤Ê¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤«¤é£²£°£²£±Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ÂÇÜÏ©Àþ¤Î¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Î¶¯²½¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤â¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅê»ñ¤ä¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¸·³Ê¿³ºº¤¹¤ëÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Èñ¤ò½ä¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÁý³Û¤òµá¤á¤ë¶ÉÌÌ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö²¿¡ó¤È·è¤áÂÇ¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§Ãè¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦ÅÅ¼§ÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÎÎ°è¤ÎÍ½»»¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬¼çÂÎÅª¤ËËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¤Ê¤É°ÂÊÝ£³Ê¸½ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£°Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¶ñÂÎ²½¤â¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¹â»Ô»á¤ÏÆüÊÆ¹ç°Õ¤ò½ç¼é¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬Æâ¸þ¤»Ö¸þ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Æ±»Ö¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¿¼²½¤â½ÅÍ×¤À¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ê£Á£Ó£Å£Á£Î¡Ë´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê£²£¶¡Á£²£¸Æü¡Ë¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê£³£±Æü¡Á£±£±·î£±Æü¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤â¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£