¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±ÑÆîÉô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¥â¥¹¥¯¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÎéÇÒ½ê¡Ë¤ÇÊü²Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢·Ù»¡¤¬¥Ø¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥à¡ÊÁþ°ÈÈºá¡Ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¥â¥¹¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿£²¿Í¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁþ°¤ÈÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤Î¥Ø¥¤¥ÈÈÈºá¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¥À¥ä¶µÎéÇÒ½êÁ°¤Ç¿®¼Ô£²¿Í¤¬½±·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£´Æü¸á¸å£±£°»þ¤´¤í¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ÇÈ¯À¸¡£Æ±¥â¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤òÃå¤±¤¿£²¿Í¤¬¥â¥¹¥¯¤Î¥É¥¢¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¸å¡¢³¬ÃÊ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£
Åö»þ¥â¥¹¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿£¶£°Âå¤Î£²¿Í¤Ï¡¢³°¤ÇÂç¤¤ÊÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¸¼´ØÉÕ¶á¤Ç²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥â¥¹¥¯¤Î³°¤ØÈòÆñ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´ÉÍý¿Í¤Ï¡Ö¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈà¤é¤Ë¤Ï´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥¹¥¯¤Ï£´Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°¡Á£±£µ¿Í¤Î¿®¼Ô¤¬¸á¸å£¸»þ£±£µÊ¬¤ËÍ¼¤Ù¤Îµ§¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎéÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤È¿®¼Ô£±¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¤Î¸¼´Ø¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿£²¿Í¤¬¥É¥¢¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤Ë£²¿Í¤Ï¥â¥¹¥¯¤Î¾²¤È¥É¥¢¡¢³°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥¹¥¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¡¢²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¥â¥¹¥¯¤Î¸¼´ØÉÕ¶á¤È³°¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö£±Âæ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥à·Ï½»Ì±¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£