¡¡£´Æü¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶èÆâ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿£Á¤§¡ª¡¡£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬£¶Æü¡¢Î±ÃÖÀè¤«¤é¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ø¤ÈÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ÏÁë¤â¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Ä¥¤é¤ì¤ÆÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÊóÆ»¿ØÌó£³£°¿Í¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¡£¼Ö¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç°ì»þÄä»ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£´Æü¸áÁ°£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤í¤Ë¡¢¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î£³£°ÂåÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¡¢£±£±£°ÈÖÄÌÊó¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤ÏÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´Æü¿¼Ìë¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á£Á¤§¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¡¢¿¼Ìë£°¡¦£²£µ¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬µÞ¤¤çº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¶É¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡×¤È¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£