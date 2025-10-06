Íè½Õ¤Ë¡ÖÂè1»Ò¡×¤ò½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¹¡£É×¤¬¡È°éµÙ¡É¤ò¼è¤ë¤È¡È¼ê¼è¤ê¡É¤ä¡È¥Üー¥Ê¥¹¡É¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸º¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤ä¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤È¤Ï¡¢¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢»Ò¤Î½ÐÀ¸¸å8½µ´Ö¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¹ç·×4½µ´ÖÊ¬¡Ê28Æü¡Ë¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡Ê½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¡¦2²ó¤Þ¤ÇÊ¬³ä¼èÆÀ²Ä¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç»Ùµë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡Ê½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â¡ÊµëÎÁ¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùµë³Û¤Î·×»»¼°¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö°é»ùµÙ¶ÈÅùµëÉÕ¤ÎÆâÍÆ¤È»Ùµë¿½ÀÁ¼êÂ³¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤È¤Ï¡¢¡Ö¸¶Â§1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤òÍÜ°é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°é»ùµÙ¶È¡Ê2²ó¤Þ¤ÇÊ¬³ä¼èÆÀ²Ä¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç»Ùµë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â¡ÊµëÎÁ¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùµë³Û¤Î·×»»¼°¤Ï¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ê°é»ùµÙ¶È³«»Ï¤«¤é180Æü°ÊÆâ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
¿ÞÉ½2
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö°é»ùµÙ¶ÈÅùµëÉÕ¤ÎÆâÍÆ¤È»Ùµë¿½ÀÁ¼êÂ³¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤ÎÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÄê¤á¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë²ñ¼Ò¤«¤éµëÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï67¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡×¤Ë¤Ï¾å¸Â³Û1Ëü6110±ß¡¢°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡×¤Ë¤Ï¾å¸Â³Û1Ëü6110±ß¡¦²¼¸Â³Û3014±ß¡ÊÎáÏÂ8Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î³Û¡Ë¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡áµëÍ¿¼ýÆþ－¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ü½êÆÀÀÇ¡Ü½»Ì±ÀÇ¡Ë
°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ï½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×¤Î67¡óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡Ê°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÁ°¡Ë¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Î80¡óÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò½ÐÀ¸¸å°é»ùµÙ¶È¡¦°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Î¼ê¼è¤ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ï83.75¡ó¡Ê¡á67¡à80¡ß100¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î»»Äê¤Ë¾ÞÍ¿¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÞÍ¿¤ÎÊ¬¤À¤±¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÐÀ¸¸å°é»ùµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î»Ùµë¤â¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÐÀ¸¸å°é»ùµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤È¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡Ø½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ù¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤Ë°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÄÌ»»¤·¤Æ14Æü°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ¶È¡Ê»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç»Ùµë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¸¸å°é»ùµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¡¦°é»ùµÙ¶È¡Ê°é»ùµÙ¶È³«»Ï¤«¤é180Æü°ÊÆâ¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â¡ÊµëÎÁ¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ùµë³Û¤Î·×»»¼°¤Ï¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½3
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö°é»ùµÙ¶ÈÅùµëÉÕ¤ÎÆâÍÆ¤È»Ùµë¿½ÀÁ¼êÂ³¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÙ¶È³«»Ï»þ¤ÎÄÂ¶â¤Î13¡óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤¬½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÙ¶È³«»Ï»þ¤ÎÄÂ¶â¤Î80¡ó¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡×¤Ë¤Ï½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡¦°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾å¸Â³Û¡¦²¼¸Â³Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢µëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤ËÂÐ¤·¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï100¡ó¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÌÈ½ü¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Î¤¿¤á¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¡Ê°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÁ°¡Ë¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ¤Î80¡óÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò½ÐÀ¸¸å°é»ùµÙ¶È¡¦°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Î¼ê¼è¤ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°é»ùµÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ï100¡ó¡Ê¡á80¡à80¡ß100¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤Î»»Äê¤Ë¾ÞÍ¿¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÞÍ¿¤ÎÊ¬¤À¤±¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ù¤ä¡Ø°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ù¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡Ø½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡Ù¤Î»Ùµë¤â¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤ä¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ÏµÙ¶ÈÁ°¤ËÈæ¤Ù80¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Üー¥Ê¥¹Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¦¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î»Ùµë¤â¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ÏµÙ¶ÈÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¥Üー¥Ê¥¹Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤â²È·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¡ÊÀ©ÅÙ¡Ë¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Ð»º¡¦°é»ù´ü´Ö¤Ï¡¢²È·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿°é»ù´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
