Android¤ò»È¤¦Facebook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¹¶·â¤ËÃí°Õ
Malwarebytes¤Ï10·î2Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖScam Facebook groups send malicious Android malware to seniors¡ÃMalwarebytes¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³èÆ°Åª¤Ê¹âÎð¼Ô¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ÇÛÉÛ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ãí°Õ¤ò´µ¯¤·¤¿¡£
ThreatFabric¤¬9·î30Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëFacebook¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹¶·â¼Ô¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊóÀà¼è¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤È¥Ð¥ó¥¥ó¥°·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿·¤·¤¤¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖDatzbro¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Scam Facebook groups send malicious Android malware to seniors¡ÃMalwarebytes
¡û¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼êË¡¤Î³µÍ×
Malwarebytes¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¶·â¼Ô¤ÏÎ¹¹Ô¤ä¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÀëÅÁ¤¹¤ëµ¶¤ÎFacebook¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤·¡¢É¸Åª¤òÍ¶¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Android¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥×¥êÌ¾¤ÏSenior Group¡¢Lively Years¡¢ActiveSenior¡¢DanceWave¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÅÐÏ¿ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÀà¼è¤µ¤ì¤¿Èï³²¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û·ÐºÑÅªÍø±×¤¬ÌÜÅª¤«
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖDatzbro¡×¤«¤é¤Ï¼¡¤Îµ¡Ç½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¼Ô¤Ï¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é»ñ¶â¤òÀà¼è²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥á¥é¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¤¥¯¤«¤éÏ¿²è¤ÈÏ¿²»
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿¤ÎÀà¼è
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¼êË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤ÎÀà¼è
¥¡¼¥í¥¬¡¼
±ó³ÖÁàºî(¥í¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤â²ÄÇ½)
¡ûFacebook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö
È¯¸«¤µ¤ì¤¿µ¶¤ÎFacebook¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Malwarebytes¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Facebook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼¡¤ÎËÉ¸æºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Facebook¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£²áµî¤ÎÅê¹Æ¤ä¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤ÎÆüÉÕ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿·µ¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë
°ÂÁ´¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ä¿ÍÊª¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢¥¢¥×¥ê¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤
¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡½Ðµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë
ÉÔ¿³¤ÊÌóÂ«¤ä¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¤Î¹¥¾ò·ï¤òÌóÂ«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀâÌÀ¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢´í¸±¤ÊÃû¸õ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
º£²óÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ÇÛÉÛ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏAndroid¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¤¬¡¢µ¶¤ÎFacebook¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏiOS¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
