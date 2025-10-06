¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤è¤ê²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts Ä«ÁÒ¥·¥ó¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ20¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts Ä«ÁÒ¥·¥ó¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é20¡ó¥ª¥Õ¤Î7,841±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤è¤êÄ«ÁÒ¥·¥ó¤ò²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ä¥®¥ã¥°¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢·àÃæ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸3¼ï±¦2¼ï
¡¦¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä3¼ï
¡¦½Æ
½Æ¤ò¹½¤¨¡¢Å¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥·¥ó¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î½Æ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë
ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖS.H.Figuarts ºäËÜÂÀÏº¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊºäËÜ²È¤ÎÆü¾ï¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë