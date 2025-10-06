¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³ÊÆ®µ»¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë»î¹ç³«ºÅ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î³¤·³´ðÃÏ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÉßÃÏÆâ¤ÇÍèÇ¯6·î14Æü¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤Î»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£UFC¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á»Ù»ý¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î·ú¹ñ250Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤À¤¬¡¢°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡6·î14Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢Î¦·³¤ÎÁÏÀßµÇ°Æü¤ËÅö¤¿¤ë¡£º£Ç¯¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡UFC¤Î¥À¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤âÉÑÈË¤Ë»î¹ç´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£