¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¤ä±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×½»Âð¤Î°ìÉô¾Æ¤2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
10·î5ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î½»Âð¤Î1Éô¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¤ä±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×½»Âð¤Î°ìÉô¾Æ¤2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»Ôº£Âô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î5Æü¸á¸å9»þº¢¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤ä±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÃËÀ¤¬1¿Í¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï½»Âð¤Î2³¬¤Î1Éô¤ò¾Æ¤¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢½»Âð¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤ËÆ¨¤²¡¢¤±¤¬¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï2³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð¤Î½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£