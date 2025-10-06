¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡10·î6Æü¡Á12Æü¤Î±¿Àª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê±¿µ¤¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç
²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÌ´¤ä´õË¾¤¬°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤«¤Ê¤¦Ãû¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£7Æü¤ÎËþ·î¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¡ª
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¢¤ê¡£
¤Þ¤ï¤ê¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç
ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÅ¶¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÀâÌÀ¤È³ÎÇ§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£8Æü¤Ï¡È¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÊÒ¤Å¤±¤äÀ°Íý¤¬¿Ê¤à¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬ÊÒ¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¿´¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£9Æü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÁí»Å¾å¤²¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡ý¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àªµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¼è¤ì¤ë¡£
10Æü¤Ë¤Ï¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬
¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤À¤ì¤«¤¬·èÄê¤·¤¿¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10Æü¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¿¤«¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÍ½´¶¡£7Æü¤ÎËþ·î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é³Ú¤·¤¤·×²è¤ä¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤¬Î©¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë11Æü¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¡£8Æü¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Î°Õ¸«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°ÂÅÈ¤Î¤È¤¡£
»äÀ¸³è¤â½¼¼Â
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ò¤È»³±Û¤¨¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤À°Íý¤äÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²È»ö¤ä»¨ÍÑ¤Ë¤âÃå¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü¤Ï¡¢¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Ë³«±¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤¢¤ê¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¿·¤·¤¤Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡ª
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡×¤È¡¢²¿¤«¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤òÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10Æü¤Ï¹²¤Æ¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡£¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î¤¿¤á¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡£
¸þ¾å¿´¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯
¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤¬¤è¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ò¾Ä¤äÁêÃÌ¡¢¾¡Éé»ö¤â¿ÊÅ¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½¼Ê¬¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀè¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥×¥é¥¹»×¹Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤¹¡ª¡¡
°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ú´ÑÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¡¢¾¯¤·»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£12Æü¤ÏÍßÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£¾×Æ°Çã¤¤¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¡¢°Õ³°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç
ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Êª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»¨Ì³¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9Æü¤Ï¡¢²È¤ä¿¦¾ì¡¢¼ñÌ£¤Î¾ì¤Ê¤É¡È¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¡ª¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£