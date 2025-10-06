¹â»Ô»á¾¡Íø¤ÇÆü¶ä10·îÍø¾å¤²³ÎÎ¨20%¤ËÄã²¼¡¢GS¤Ï¥É¥ë±ß¥·¥çー¥È´«¤á¤ë¤Î¤ä¤á¤¿
¹â»Ô»á¾¡Íø¤ÇÆü¶ä10·îÍø¾å¤²³ÎÎ¨20%¤ËÄã²¼¡¢GS¤Ï¥É¥ë±ß¥·¥çー¥È´«¤á¤ë¤Î¤ä¤á¤¿
ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç½µÌÀ¤±Åìµþ»Ô¾ì¤Ï±ß°Â¡¦³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Êµ¤»Ù±çºö´üÂÔ¤ÇÆü·Ð¤Ï1900±ß¹â¤ÈµÞÆ¡£¹â»Ô»á¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¤¿¤áÆü¶ä10·îÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¸åÂà¡£¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö¤Î½ªÃÍ147.50±ßÉÕ¶á¤«¤é2±ß¶á¤¯Áë¤ò³«¤±¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢IMF´ð½à¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£OIS»Ô¾ì¤Ç¤Ï10·îÍø¾å¤²³ÎÎ¨¤¬Àè½µËö65¡ó¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤Ï20%Âæ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ë±ß¥·¥çー¥È¤ò´«¤á¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç½µÌÀ¤±Åìµþ»Ô¾ì¤Ï±ß°Â¡¦³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Êµ¤»Ù±çºö´üÂÔ¤ÇÆü·Ð¤Ï1900±ß¹â¤ÈµÞÆ¡£¹â»Ô»á¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¤¿¤áÆü¶ä10·îÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¸åÂà¡£¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö¤Î½ªÃÍ147.50±ßÉÕ¶á¤«¤é2±ß¶á¤¯Áë¤ò³«¤±¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢IMF´ð½à¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£OIS»Ô¾ì¤Ç¤Ï10·îÍø¾å¤²³ÎÎ¨¤¬Àè½µËö65¡ó¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤Ï20%Âæ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ë±ß¥·¥çー¥È¤ò´«¤á¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤¿¡£