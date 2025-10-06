¹âÌÚ¥Ö¡¼¡ÈÀÎ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¡È¤ÎÂç¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È2S¡ª¡Ö¥Ö¡¼¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¡Á¡×¡Ö¶öÁ³¤Ê¤ÎÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×¹âÌÚ¥Ö¡¼¡Ê92¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿Âç¿Íµ¤½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê37¡á´Ú¹ñ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¡Á¡×¡ÖÁÇ´é¤â²Ä°¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ü¥ß¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¶öÁ³²ñ¤¨¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£