Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤ë¡¡¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¡¡¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤º
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÄA¤§! group¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬Á÷¸¡
¡¡¸áÁ°9»þÈ¾¤ËÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤¬»°ÅÄ·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤¿¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤Î¼Ö¤Ç¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4ÆüÁáÄ«¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Ï4Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬Êá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
