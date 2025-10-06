Á°ÅÄÂçÁ³¤¬90+2Ê¬·àÅª¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É!! ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ø´ø´±¡ÖÈà¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬5Æü¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Î¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ëÀï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3-2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï2-2¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¸åÈ¾45+2Ê¬¡¢FW¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Ð¥ê¥¯¥Ó¥·¥ã¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÁ÷¤Ã¤¿ÄãÃÆÆ»¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ïºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç51»î¹ç33ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï13»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ3ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡ØBBC¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²Æ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¤¬Èà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ï4Ç¯´Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£Èà¤¬(²Æ¤Ë)¼ºË¾¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼¨¤·¡¢º£Àá¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡ÖÈà¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
