·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ¡¦´óÉÕ ¡Ä °ÂÀîÅÅ¡¢¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¢¿ð¸÷¡¡(10·î3ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î10·î2Æü¤«¤é3Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ6Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.6¡¡¿ð¸÷ <6279>
¡¡26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï4.2²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î10.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î36.4¡ó¤ò¾å²ó¤ë40.2¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<6506> °ÂÀîÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +21.65 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡3.18
<6093> ¥¨¥¹¥¯¥í£Á£Ê ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.63 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-52.12
<1376> ¥«¥Í¥³¼ï ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +5.89 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡128.65
<3321> ¥ß¥¿¥Á»º¶È ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.21 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡126.79
<6392> ¥ä¥Þ¥À¥³ー¥Ý ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.09 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 13.96
<6279> ¿ð¸÷ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +2.42 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<4394> ¥¨¥¯¥¹£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +2.09 ¡¡ 10/ 3¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 61.90
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿6Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
