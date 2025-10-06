Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤òÁ÷¸¡¡¡¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡ÄÉ½¾ð¸«¤¨¤º¡¡4Æü¤Ë²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÂáÊá
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É2ÃúÌÜ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ4Æü¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤ËÌó30¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¸áÁ°9»þ30Ê¬²á¤®¤ËÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡½ð¤ò½Ð¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç¼×¤é¤ì¡¢³°¤«¤é»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Î30ÂåÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¡¢110ÈÖ¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ÏÊÌÈÖÁÈ¤Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç12Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢ÍÑÉÊ¡ÖPalty¡Ê¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë²èÁü¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£Palty¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×5¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£