¥È¥í¥ó¥È¤Ë¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ªPS¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç6²óÅÓÃæÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ11K¤Î22ºÐ¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¡Ö±À¤Î¾å¤Îµ¤Ê¬¡×
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¡Âè2Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 13¡½7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Âè4¥·¡¼¥É¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËËÜµò¤Ç2Ï¢¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè3Àï¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¿·¿Í±¦ÏÓ¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¡Ê22¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅÐÈÄ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿¡£µåÃÄºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Î22ºÐ69Æü¤ÇPSÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÇÂ®96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.5¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤Ë¼çÉð´ï¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¡¢6²ó1»à¤Þ¤Ç1»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤±¤ÎÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡¢3¡Á4²ó¤Î6¼ÔÏ¢Â³¤ò´Þ¤à11Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢8»°¿¶¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£78µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¸ò¤¸¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¡£¡ÖÂç´Ñ½°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄ¾¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PS¤Ç¤Î6¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ï²áµî¤Ë¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê2ÅÙ¡Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤é7¿Í¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿MLB¥¿¥¤µÏ¿¡£11Ã¥»°¿¶¤ÏPS¤ÎµåÃÄ¿·µÏ¿¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡Ê2015Ç¯¤Ë2ÅÙ¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ê1992Ç¯¡Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Î8Ã¥»°¿¶¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£PS¤Ç¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤Ï1975Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè3Àï¤Ç21ºÐ335Æü¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥é¥ê¥¢¤¬14»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ë¼¡¤°¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î10Ã¥»°¿¶¤Ï2019Ç¯NLCSÂè4Àï¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Ó¥ó¤ÈÊÂ¤ÖPS»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤Ç¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç2Ç¯»þ¤ËÊÆÂç³ØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ20ÈÖÌÜ¡Ë»ØÌ¾¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï1A¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¹â¤¤»°¿¶Ã¥¼èÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥Ï¥¤A¡¢2A¡¢3A¤È¼¡¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢9·î15Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¡£Æ±Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎµåÃÄµÏ¿¤È¤Ê¤ë9Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±27Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4ºÐ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÇºÇ¹â¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢12¡½0¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤¿¤é¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤¬º£Ìë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£