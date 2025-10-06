¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ´é¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¡¡µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¹ë²Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½¸·ë¡ª
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤µ¤ª¤ê¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤ª¤ê¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºòÆü¤â¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ´é¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡£ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË¥ÎÅç¡¢¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¡¢K¡Ý1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£