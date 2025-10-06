ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢¿¼Ìë¤ËÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¡¡»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡»ö¸ÎÄ´ºº·Ð¤ÆÉüµìºî¶È¡¢ºÆ³«Ì¤Äê
¡¡£µÆü¸á¸å£±£±»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èËöÄ¹£±ÃúÌÜ¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÆ±»Î¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢±¿Å¾¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅìµÞÅÅÅ´¤«¤é¹âÄÅ½ð¤Ë£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤ÏÆ±£±£±»þ£µÊ¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£°ú¤¹þ¤ßÀþÆâ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Î°ìÉô¼ÖÎ¾¤¬ËÜÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢³á¤¬Ã«±Ø¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ±ûÎÓ´ÖÈ¯½ÂÃ«¹Ô¤¾å¤êÉáÄÌÅÅ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Î°ìÉô¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¡£ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤ÏÆ±±Ø¥Û¡¼¥à¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾èµÒ£±£´£¹¿Í¤Ï°ìÉô¼ÖÎ¾¤«¤é¹ß¼Ö¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµÞ¤ÏÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î»ÏÈ¯¤«¤é½ÂÃ«¡Ýºí¾Â¤È¡¢Âç°æÄ®Àþ¤ÎÆó»Ò¶ÌÀî¡Ý¹Â¤Î¸ý¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Îºí¾Â¡ÝÃæ±ûÎÓ´Ö¤Ï¾å²¼Àþ¤È¤âÄÌ¾ï¤è¤êËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅìµÞ¤Ï±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº¤ò·Ð¤ÆÉüµìºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï±¿Å¾¤ÎºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
