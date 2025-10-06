Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤òÁ÷¸¡¡¡¼ÖÆâ¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»Ñ¸«¤»¤º¡¡²¼È¾¿ÈÏª½Ð¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ
¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬6ÆüÄ«¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤éÅìµþÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸áÁ°9»þ30Ê¬²á¤®¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬°ú¤«¤ì¡¢É½¾ð¤Ê¤É¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÆâ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤ÏÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï4ÆüÌë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤òÊó¹ð¤·¼Õºá¡£¡ÖËÜ·ï¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£