±¿Æ°²ñ¤ËÄ«µ¢¤ê¤·¤¿µó¶ç¡¢»²²Ã¤òµñÈÝ¤·¤¿É× ¢ª ¸åÆüÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ø2¤ÄÌÜ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ù¤È¡ØÂç¤¤¹¤®¤ëÂå½þ¡Ù
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¡£É×¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì¸þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍâÄ«¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Çµ¢Âð¤·¤¿É×¤¬Êü¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¸À¤¤Ìõ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆü¡¢¤½¤ì¤¬±³¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤Æ¡ª¡©
±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ËÅ¥¿ì¤ÇÄ«µ¢¤ê
²¼¼ê¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤±¤ì¤É¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î·ëËö¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Õ¤¡¤¸
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Ï»¾òµþ»Ò
¥Æ¥£¥Í¥¯¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー³èÆ°³«»Ï¡£³¹¥³¥ó¤ä½÷»Ò²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÐ¾Ý¤òÃµ¤¹Æü¡¹¡£X¤Ç¤â¡ÖÏ»¾òµþ»Ò@Web¥é¥¤¥¿ー¡Ê@akasinokata321¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£