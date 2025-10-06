Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤Ï¡Ö¥ä¥Ù¤§¡ªgroup¡×¤Î°É¾È½¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î¾×·â
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç10·î4Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎA¤§¡ªgroupÊ¡ËÜÂçÀ²¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¡ÖÊ£¿ô¿Í´ØÍ¿¡×µ¿ÏÇÊóÆ»¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¡ÉÏÈ¤Ë·É±ó¤ÎÉ÷¸þ¤
¡ÖÁáÄ«¤Î¿·½É2ÃúÌÜ¡¢¥Ó¥ë¤Î1³¬ÉÕ¶á¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«¤é¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤Æ²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·110ÈÖÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢2ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Î1³¬ÉÕ¶á¤«¤é¡¢Á´Íç¤Ç³°¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤àÃËÀ¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö·ï¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤¦Åê¹Æ¤¬Â¿¿ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄËº¨¤ÎÇËÎ÷ÃÑ»ö·ï¤À¤¬¡¢¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Ê¡ËÜÂçÀ²¡Ê25¡Ë¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¡¢Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¯ÉÔ¾Í»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ¡ËÜ¤äº£²ó¤ÎÁð´Ö¤Ê¤É¡¢¡ØA¤§¡ªgroup¡Ù¤Ë¤ÏÁÇ¹Ô¤Î°¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¡Ø¥ä¥Ù¥¨¡ª¡¡Group¡Ù¤À¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÁð´Ö¤Ï¡¢¸µ¡¹¼òÊÊ¤¬°¤¯¡¢ÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¶É¤âÂ¿¤¤¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¡¹¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÍúÎò½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢2009Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖA¤§! Group¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÌ¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÁ°¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤ÎÃ¦Âà¡¢2023Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÀ²Ã³²ÊóÆ»¤Ê¤É¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ÏÊÌÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¡£12Æü¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍ£°ì¤Îµß¤¤¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ä¶¯À©À¸òÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¯¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢SMAP¤ÎÁð磲¹ä¤¬2009Ç¯4·î¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢µ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1¥«·î¤Î³èÆ°¼«½Í¤Î¸å¡¢¸½¾ìÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Éüµ¢¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÅ´ÏÓ¡Ù¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÌäÂê°Ê¹ß¡¢Èà¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿ÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ï¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Áð´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÏÁð´Ö¤Îºá¾õÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤ê¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤½¤ì°Ê¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµ´ü¸Â¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éSTARTO ENTERTAINMENT¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡ã°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎA¤§¡ªgroupÊ¡ËÜÂçÀ²¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¡ÖÊ£¿ô¿Í´ØÍ¿¡×µ¿ÏÇÊóÆ»¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¡ÉÏÈ¤Ë·É±ó¤ÎÉ÷¸þ¤¡ä¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢µ»ö¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£