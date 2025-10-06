´Ú¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÄÃÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç½¼ÅÅÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥ÄÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤«¤é½Ð²Ð
´Ú¹ñ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç½¼ÅÅÃæ¤À¤Ã¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢½»Ì±¿ô½½¿Í¤¬°ì»þÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
5Æü¸áÁ°8»þ4Ê¬¤´¤í¡¢µþµ¦Æ»¿å¸¶»Ô¸¢Á±¶è¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥¹¥¦¥©¥ó¥·¡¦¥¯¥©¥ó¥½¥ó¥°¡Ë¤Î15³¬·ú¤Æ1800À¤ÂÓµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì1³¬¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î¥Ù¥ó¥ÄEV¤«¤é²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¥Ù¥ó¥ÄEV¤È¤½¤Î¼þÊÕ¼ÖÎ¾¤Ê¤É3Âæ¤¬¾Æ¤±¤¿¡£
´ÉÍý»öÌ³½ê¿¦°÷¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±½ÐÆ°¤·¤¿µþµ¦¾ÃËÉ¤Ï¡¢ÁõÈ÷19Âæ¤È¾ÃËÉ»Î57¿Í¤òÅêÆþ¤·±ä¾Æ³ÈÂç¤òÁË»ß¤·¤¿¸å¡¢ÃâÂ©¾Ã²Ð¥·¡¼¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¸áÁ°8»þ43Ê¬¤´¤íÂç¤Þ¤«¤Ê²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤¿¡£²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é2»þ´Ö12Ê¬¸å¤Î¸áÁ°10»þ16Ê¬¤´¤í¤Ë´°Á´¤ËÄÃ²Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë50Âå¤ÎA¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½»Ì±¿ô½½¿Í¤âÈòÆñ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉÂâ°÷¤Ï²ÐºÒ¼ÖÎ¾¤òÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¸å¡¢Ç®¤òÎä¤Þ¤¹¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ºÅö¤Î¼Ö¤Ï²ÐºÒÅö»þ¡¢½¼ÅÅÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·²ÐºÒ¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÛÀþ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉÅö¶É¤ÏÀµ³Î¤Ê²ÐºÒ¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£