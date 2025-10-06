¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê°Û²»¸å¡¢Ää»ß¡×¡Ä¥À¥Ê¥óÈ¯À¶½£¹Ô¤Î¹µÒµ¡¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·À¶½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¥¨¥¢¥íK¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥íK¤È´Ú¹ñ¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¸áÁ°0»þ55Ê¬¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·À¶½£¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¢¥íK¤ÎRF535ÊØ¤¬¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¡¢Ìó2»þ´Ö40Ê¬¸å¤ËÃæ¹ñ¡¦¹½£¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÊÒÂ¦¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Âç¤¤Ê°Û²»¤È¤È¤â¤ËºîÆ°¤òÄä»ß¤·¡¢¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆºÇ´ó¤ê¤Î¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¾èµÒ133¿Í¤Î¤¦¤ÁÂçÈ¾¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¡¢¾èµÒ¤È¾èÌ³°÷6¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¼êÇÛ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾èµÒ¤é¤ÏÌÀÆü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢ÂåÂØÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¶½£¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¨¥¢¥íK´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Þ¤ÇÉÔÊØ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£