¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤á¤°¤ê¶ÛµÞ²ñµÄ
´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï10·î5Æü¡¢´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¶ÛµÞÄÌ¾¦·ü°ÆÂÐºö²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¼¼¤ÏÆ±Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¡¢¶âÍÆÈÏ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥à¡ËÂçÅýÎÎ¼¼À¯ºö¼¼Ä¹¤Èò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Î¼çºË¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ø¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¶ñ½áÅ¯¡Ê¥¯¡¦¥æ¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê¡¢ìä¸¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡Ë³°¸òÉôÄ¹´±¡¢Ï¤´Í¶å¡Ê¥è¡¦¥Ï¥ó¥°¡ËÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤Ê¤É´Ø·¸Éô½è¤ÎÄ¹´±¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ï½Ù坰 ¡Ê¥Ï¡¦¥¸¥å¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¼óÀÊÈë½ñ´±¡¢吳玹¼þ¡Ê¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Âè3¼¡Ä¹¤Ê¤ÉÂçÅýÎÎ¼¼Æâ´´Éô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñË¬ÌäÃæ¤Î¶âÀµ𥶡¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»ÉôÄ¹´±¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¶â»º¶ÈÄ¹´±¤¬4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¤Î²ñÃÌ·ë²Ì¤ò¶¦Í¤·¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ëº£¸å¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þºö¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñ±×ºÇÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤È´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸åÂ³¶¨µÄ¤ò°ú¤Â³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£