Ä«Ž¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë"¥¹¥×¡¼¥ó°ìÇÕ"¤«¤±¤ë¤À¤±¡Ä¹ó½ë¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿½©¤ÎÈèÏ«¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹"¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É"¤ÎÌ¾Á°
¢£¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡ÖÊÆ¹í100¡ó¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹í´Å¼ò¤¬ÊÂ¤Ö¤¬¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢ÈþÈ©¤Ê¤É¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖÊÆ¹í100¡ó¤Î´Å¼ò¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬´ðËÜ¤À¡£
¡Ö¸«Ê¬¤±Êý¤Ï´ÊÃ±¡£¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢À®Ê¬É½¼¨¤¬¡ØÊÆ¹í¡Ù¤À¤±¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ØÊÆ¹í¤È¿å¡Ù¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡ØÊÆ¹í100¡ó¤Î´Å¼ò¡Ù¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊÆ¹í100¡ó´Å¼ò¡×¤ò¿ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¹í¶Ý¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹í´Å¼ò¤Î±ÉÍÜ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢¥ª¥ê¥´Åü¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹í¶ÝÍ³Íè¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹í¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¸ú²Ì¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¡£¹í´Å¼ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À½Â¤²áÄø¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¹í¶Ý¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±ÉÍÜ¤Ï»Ä¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹í´Å¼ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Ý¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊÁ´ÈÌ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢À®Ê¬¤¬¡ÖÊÆ¤ÈÊÆ¹í¤È¿å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÊÆ¤ä¤â¤ÁÊÆ¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤é¤ì¤¿´Å¼ò¤Ï¡¢¹í¶Ý¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÍÃÊ¤â°Â¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤â°ì°Æ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°ÊÔ¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¤ä¡¢È©¤Î½á¤¤¤ò½õ¤±¤ë¡Ö¹íÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤â¡¢¹í100¡ó¤Î´Å¼ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È¬³¤¾úÂ¤¤Ïµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¤Î¹í100¡ó¤Î´Å¼ò¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¹í¶Ý¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¤â¹íÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹í100¡ó¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Ä«°ìÇÕ¤Ç¡ÖÇ¾¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¡×
¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Æ£ËÜÀèÀ¸¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÄ«¤À¤½¤¦¡£¹í´Å¼ò¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Î8³ä¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤Ç¡¢Ç¾¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆ°¤¯¤Ã¤Æ»þ¤Ë°û¤à¤È¡¢Æ¬¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ìë¤è¤êÄ«¤Ë°û¤à¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë°û¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£²ñµÄÁ°¤Ë°û¤ó¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢´Å¤¤¤Î¤Ç°û¤ß²á¤®¤Ï¶ØÊª¡£
¡ÖÌÜ°Â¤Ï1Æü100ml¤Ç¤¹¡£Ä«¤À¤±100ml¤Ç¤â¡¢Ä«¤ÈÃë¤Ë50ml¤º¤Ä¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¢¤ë»ÔÈÎ¤Î´Å¼ò¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢125ml¤¢¤¿¤êÃº¿å²½Êª¤ÎÎÌ¤ÏÌó21g¤À¤Ã¤¿¡£Ãº¿å²½Êª¤Ë¤ÏÅü¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£WHO¤Î¿ä¾©¤¹¤ë1Æü¤Îº½ÅüÀÝ¼èÎÌ¤Ï25g¤À¤«¤é¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤À¤¬¡¢´Å¼ò125ml¤Ê¤éÅü¼ÁÀÝ¼èÎÌ¤Ï´ð½àÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£
¡Ö1Æü300ml°û¤ó¤Ç¤â³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂ¾¤Î¿©»ö¤«¤é¤âÅüÊ¬¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢100ml¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¤Í¡×
Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«ÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤è¤¦¡£ÎäÂ¢¤ÇÌó1½µ´Ö¡¢ÎäÅà¤ÇÌó1¥ö·îÊÝ¤Ä¤¬¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£½¤¤¤ä¥Í¥Ð¤Ä¤¡¢»ÀÌ£¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¢£Ê¿Æü¤Ï´Å¼ò¡¢½µËö¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È
Ä«¤Î¹í´Å¼ò¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä«¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£Î¾Êý¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È´Å¼ò¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¹í´Å¼ò¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä»ä¤¬¥è¡¼¥°¥ë¥È·ù¤¤¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»ä¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÊØÈë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¸µ¡¹¡¢¿Í¤ÎÄ²¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÄÉãÊì¡¢¿Æ¡¢»Ò¶¡¤È3À¤Âå°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¿©ÉÊ¤¬¾Ã²½¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¤Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯Âå¡£¤Þ¤À50Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÎò»Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤éµÕ¤Ë¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ë¹í´Å¼ò¤Ï´«¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£ËÜÀèÀ¸¡£ÀÎ¤«¤é¹í¤ò¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¡£¿ÈÂÎ¤Î¼å¤¤¿Í¤Ë¤â´«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ê¤é¥Á¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¿Í¤Ê¤é¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤ÇÄ¹¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Ä²¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¹í´Å¼ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÎ¤Ë¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¤É¤Á¤é¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¡¢´Å¼ò¤ò¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤«¤±¤ë¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤ò³èÈ¯¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤¤Ê¿Æü¤Ï´Å¼ò¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤½µËö¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
´Å¼ò¤ÏÂ¾¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÎÁÍý¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ø¤Î³èÍÑË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²¤ÊÆ¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥¥¦¥¤¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹²Ì¼Â¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¿Í¤ÏÌë¤ËÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ä«¤Þ¤Ç°ß¤¬¾Ã²½¤Î¤¿¤á¤ËÇ®¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°û¤à¤ó¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜ¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤¹¤ë¤È¡¢Îä¤¨¤Æ¤ªÊ¢¤ò²õ¤¹¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ÂÎ¤äÆâÂ¢¤ò²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ËÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë´Å¼ò¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£ÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤âÅí¤Ç¤â¡¢²ÌÊª1¼ïÎà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë´Å¼ò¤ò»È¤¦¤À¤±¡£
¡Ö´Å¼ò¤È²ÌÊª¤Ã¤ÆÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Þ¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´Å¤¯¤Ê¤¤°Â¤¤¥È¥Þ¥È¤Ç½½Ê¬¡£¤à¤·¤í¤½¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¡×
¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤»¤º¡¢¥È¥Þ¥È¤Ë´Å¼ò¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¤À¡£É®¼Ô¤¬»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹í´Å¼ò¤Î´Å¤µ¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¸ß¤¤¤Ë°ú¤Î©¤Æ¹ç¤Ã¤ÆÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Öº½Åü¤Î2ÇÜ¡×¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë
°ìÊý¡¢ÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤È¤¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Öº½ÅüÂå¤ï¤ê¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÌÜ°Â¤Ïº½Åü¤Î2ÇÜÎÌ¡£º½ÅüÂç¤µ¤¸1¤Ê¤é´Å¼òÂç¤µ¤¸2¤¬ÌÜ°Â¤À¡£Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Å¼ò¤ÎÅüÅÙ¤Ï¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â20¡Á25ÅÙ¤¯¤é¤¤¤È¡¢º½Åü¤è¤ê¤â¹µ¤¨¤á¡£Âå¼Õ¤â¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÇÜ¤ÎÎÌ¤Ç¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¡£
Æ£ËÜÀèÀ¸¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¼ÑÊª¤ä¼Ñµû¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Ï´Å¼ò¤È¾ßÌý¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥¹¡¼¥×¤Ë´Å¼ò¤ò¾¯¤·Æþ¤ì¤ë¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£´Å¼ò¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óA¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥«¥í¥Æ¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¿Í»²¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ëº®¤¼¤ëÎ¢µ»¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·º®¤¼¤ë¤À¤±¡£¡Ö´Å¤µ¤òÂ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤òÂ¤¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö´Å¼ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÎÌ¤Ç¤¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
Â¾Êý¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤â¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë´Å¼ò¤òÆþ¤ì¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À°Ä²¡¦ÈþÈ©¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ëÈ¯¹Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®¤¹¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¿¶Ý¡×¤È¤¤¤¦¿Ý»À¶Ý¤Î°ì¼ï¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ë±Â¤ò
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹í´Å¼ò¤ÎÀÝ¤êÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢Æ£ËÜÀèÀ¸¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖËèÆü°û¤à¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
´Å¼ò¤Î¥ª¥ê¥´Åü¤¬Á±¶Ì¶Ý¤Î±Â¤È¤Ê¤ê¡¢Á±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤·¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤À¤«¤éÊØÈë²þÁ±¤äÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Å¼ò¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£1700Ç¯°Ê¾å¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿°û¤ßÊª¤Î¸ú²Ì¤¬¡¢¸½Âå¤Î²Ê³Ø¤Ç¼¡¡¹¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â³èÍÑË¡¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¡£¥é¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÁª¤Ó¡¢ËèÆü100mlÄøÅÙ¤ò°û¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢º½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë´Å¼ò¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡½¡½¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÎÏ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡£½©¥Ð¥ÆÂÐºö¤Ë¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤â¡¢ÈþÈ©¤Ë¤â¡£¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢1ÇÕ¤Î´Å¼ò¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤Ã¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¡£1700Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤½¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
ºû´Ö À»»Ò¡Ê¤µ¤µ¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô
¤ª¤â¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡ÖÈ¯¹Ú¡×¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¡×¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó2¼Ò¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ÀìÌç»ï¤Ç17Ç¯¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È·Ð±Ä¼Ô¤Î¼èºà·Ð¸³Â¿¿ô¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñ°÷»ï¤ò10Ç¯°Ê¾åÃ´Åö¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ö·î´©¥Û¥Æ¥ì¥¹¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÖFQ Kids¡×¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£Âçºåºß½»¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô ºû´Ö À»»Ò¡Ë