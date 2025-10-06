º£Ç¯65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤Ï¡Ö5000Ëü±ß¡×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È·«²¼¤²¼õµë
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¼õµë¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð60ºÐ¤«¤é·«¾å¤²¼õµë¡¢¤Þ¤¿¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç·«²¼¤²¼õµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·«²¼¤²¼õµë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß1¥ö·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý³Û¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤Ç84¡óÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦1Ç¯·«²¼¤²¤Î¾ì¹ç¡¢8.4¡óÁý
¡¦5Ç¯·«²¼¤²¡Ê70ºÐ³«»Ï¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ 42¡óÁý
¡¦10Ç¯·«²¼¤²¡Ê75ºÐ³«»Ï¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢84¡óÁý
Îã¤¨¤Ð¡¢65ºÐ¤Ç·î³Û20Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¬75ºÐ¤Þ¤Ç·«²¼¤²¤ë¤È¡¢·î³Û36Ëü8000±ß¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£½ª¿È¤Ç¤³¤Î¶â³Û¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÍÍø¤Ç¤¹¡£
·«²¼¤²¤ÎÂ»ÆÀÊ¬´ôÅÀ¤Ï²¿ºÐ¡©
²¿ºÐ¤Þ¤Ç·«²¼¤²¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ì¤Ð·«²¼¤²¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é³ÆÇ¯Îð¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤ò»î»»¤·¡¢·ë²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢65ºÐ¤Ç·î³Û20Ëü±ß¤Î¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¾ì¹ç¤È¡¢·«²¼¤²¤Ç70ºÐ¤ª¤è¤Ó75ºÐ¤«¤é¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁí¼õµë³Û¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤¬¿ÞÉ½1¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢60ºÐ¤«¤é·«¾å¤²¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁí¼õµë³Û¤â»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¢¨65ºÐ¤ÇÇ¯¶â·î³Û20Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤´¤È¤ÎÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤òÉ®¼Ô»î»»
¿ÞÉ½2¤Ï¡¢Áá¤¯¼õµë³«»Ï¤·¤¿¿Í¤ÈÃÙ¤¯³«»Ï¤·¤¿¿Í¤Ç¡¢¼õµëÁí³Û¤¬µÕÅ¾¤¹¤ëÇ¯Îð¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½2¡¡¡ÊÃ±°Ì¡§Ëü±ß¡Ë
¢¨65ºÐ¤ÇÇ¯¶â·î³Û20Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤´¤È¤ÎÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤òÉ®¼Ô»î»»¡£Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¡£
Ç¯¶â¤ò70ºÐ¼õµë³«»Ï¤Ë·«²¼¤²¤¿¿Í¤¬¡¢65ºÐ¼õµë³«»Ï¤è¤êÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤¬¾å²ó¤ë¤Î¤Ï81ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢75ºÐ¼õµë³«»Ï¤Î¿Í¤¬¡¢70ºÐ¼õµë³«»Ï¤è¤êÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤¬¾å²ó¤ë¤Î¤Ï91ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»î»»¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹À¸¤¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤Ï·«²¼¤²¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¡ÊÃËÀ81ºÐ¡¢½÷À87ºÐ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢70ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¼õµë³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆÀ¤È¤Ê¤ëÇ¯Îð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬»ý¤Æ¤ë
¡Ö65ºÐ¤Ç5000Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³èÈñ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¤Ï»ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡ÖÄ¹¼÷¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5000Ëü±ß¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢65～70ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯´Ö300Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤â¼è¤êÊø¤·Áí³Û¤Ï1500Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢70ºÐ»þÅÀ¤Ç¤â3500Ëü±ß¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å¸åÈ¾¤Ë¡ÖÁý¤¨¤¿Ç¯¶â¡×¤¬ÊÝ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
·«²¼¤²¤ò¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆÀ¤é¤ì¤¿Ç¯¶â¤¬¡¢·«²¼¤²¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ÇËÜ¿Í¤Ï°ìÀÚ¤â¤é¤¨¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦·«²¼¤²ÂÔµ¡Ãæ¤Ë²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤º¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÁý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÉ×ÉØ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬·«²¼¤²¤¹¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£
¡¦¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢75ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤È¤á
»î»»¤«¤éÇ¯¶â¤ÎÂ»ÆÀÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡¢70ºÐ·«²¼¤²¤Ç¤Ï81ºÐÁ°¸å¡¢75ºÐ·«²¼¤²¤Ç¤Ï91ºÐÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢·«²¼¤²¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ¹¼÷¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡×¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ö70ºÐ·«²¼¤²¡×¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤ÆÇ¯¶â³«»Ï»þ´ü¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë
¼¹É®¼Ô : ¾®»³±ÑÅÍ
£Ã£Æ£Ð¡ÊÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê²ñ°÷¡Ë