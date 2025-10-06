ÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¡¢13ºÐÇ¯²¼¤ÎºÆº§Áê¼ê&¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤È3¥·¥ç¥Ã¥È ¾Ð´é¤ÇÃÏ¸µ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ò´Ñ¸÷
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬¡¢13ºÐÇ¯²¼¤Î¡ÈºÆº§Áê¼ê¡É¥È¥é¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡7·î24Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡¦¥È¥é¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÂô¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾åÎ´¤Î¸ÄÅ¸¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥ê¥Þ¥ó¤Î¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥â¥êÉ×¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥êÉ×¤¬Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥È¥é¤µ¤ó¤ÈÊâ¤¯¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³2Æü¤Û¤É°ì½ï¤Ë´Ñ¸÷¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Á¡Á¡£»ä¤¿¤Á¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥º´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥â¥êÉ×¤ò¶´¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë