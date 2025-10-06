Á°ÅÄ°¦¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·42ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÂ²¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¡õÂ©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö
¡¡2009Ç¯¤Ë´ª¶åÏº¤È·ëº§¤·¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¤µ¤ó¡¢12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢´ªÂÀÏº¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆü¸÷¹¾¸ÍÂ¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÊÛÅö¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·42ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡¡4Æü¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤â ¤Ý¤ä¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÇÁ°½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤â ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ÆÃ¯¤«¤¬ ¤É¤³¤«¤Ç»ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡¤È¡¡¤º¤Ã¤È ¤¸¡¼¡¼¡¼¤ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤½¤ó¤Ê ÃÂÀ¸Æü ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÍâÆü¤Î5Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ ½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¤¨¡¼¡ª¡©¤â¤¦¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¤ÈÇ¯¡¹ ´¶³Ð¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê±üÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë