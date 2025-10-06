Åì¾Ú¡¢½é¤Î4Ëü7000±ßÂæ¡¡¹â»Ô»á¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª½Ð¤Ç
¡¡½µÌÀ¤±6Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÂ³¿¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ4Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1900±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ1914±ß38Á¬¹â¤Î4Ëü7683±ß88Á¬¡£TOPIX¤Ï92.50¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3221.67¡£
¡¡4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¡£