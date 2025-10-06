Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê

¡¡½µÌÀ¤±6Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÂ³¿­¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ4Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1900±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤â¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£

¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ1914±ß38Á¬¹â¤Î4Ëü7683±ß88Á¬¡£TOPIX¤Ï92.50¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3221.67¡£

¡¡4Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¡£

4Ëü7000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¼¨¤¹¥â¥Ë¥¿¡¼¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ2000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡á6Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à