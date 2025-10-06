Ï·¸å¤âÄÂÂßÊë¤é¤·¤À¤È¡Ö²ÈÄÂÁí³Û2000Ëü±ßÄ¶¡×!? »ý¤Á²È¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¡©
²ÈÄÂÁí³Û2000Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹
Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÄÂÂß½»Âð¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µï½»¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î´ü´Ö¤Ç°ìÄê¤ÎÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¡¢Ï·¸å¤ò66ºÐ¤«¤é85ºÐ¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÄÂÁí³Û¤Ï¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·î³ÛÄÂÎÁ 8Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡§20Ç¯¡Ê240·î¡Ë¤Ç¡¢1920Ëü±ß
¡¡·î³ÛÄÂÎÁ10Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡§20Ç¯¡Ê240·î¡Ë¤Ç¡¢2400Ëü±ß
¡¡·î³ÛÄÂÎÁ12Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡§20Ç¯¡Ê240·î¡Ë¤Ç¡¢2880Ëü±ß
»ê¶ËÃ±½ã¤ËÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢·î³ÛÄÂÎÁ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í8Ëü4000±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È¡¢20Ç¯´Ö¤Ç¤Î²ÈÄÂÁí³Û¤Ï2000Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢µï½»¤¹¤ëÃÏ°è¡¢²ÈÂ²¹½À®¤äÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·î³ÛÄÂÎÁ¤ÏÂçÉý¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤¦¤¨¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¤Ç14Ëü6429±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¤´É×ÉØ¤ä¿ÆÂ²¤È¤ÎÆ±µï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤Ç²ÈÄÂ¤ÎÉéÃ´´¶¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Á²È¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©
»ý¤Á²È¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤´¼«¿È¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¡¢»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¤Î¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤äÆÃÄ§¤ò¾¯¤·ºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡Ë»ñ»º²ÁÃÍ¡¢ÆÃ¤ËÅÚÃÏ¤È¤¤¤¦»ñ»º
ÄÌ¾ï¡¢·úÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ½þµÑ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢»ñ»ºÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÎô²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¡ÊÉßÃÏ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢Ï©Àþ²Á¤ÇÅÚÃÏ¤ËÀÜ¤¹¤ëÆ»Ï©¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿²Á³Û¤ò´ð¤ËÉ¾²Á³Û¤¬»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë°Ý»ý¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤ÎÉéÃ´
ÅÚÃÏ²È²°¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ý»ýÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤äÅÔ»Ô·×²èÀÇ¡Ê»Ô³¹²½¶è°èÆâ¡Ë¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡¢¡Ö²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡Ê¸ÇÄê»ñ»º²ÝÀÇÂæÄ¢¤ÎÅÐÏ¿²Á³Ê¡Ë¡ß1.4¡ó¡×¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤Ï¡¢¡Ö²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡ß0.3¡ó¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¾®µ¬ÌÏ½»ÂðÍÑÃÏ¤ÎÆÃÎã¡×¤Ë¤è¤ê200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤ÎÉßÃÏ¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ç¤Ï6Ê¬¤Î1¤Ë¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤Ç¤Ï3Ê¬¤Î1¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢4500Ëü±ß¤Î½»ÂðÍÑÃÏ¡Ê200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê²¼¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ç¤Ï²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤¬750Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇ³Û¤Ï10Ëü5000±ß¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤Ç¤Ï²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤¬1500Ëü±ß¤Ç¡¢ÀÇ³Û¤Ï4Ëü5000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×15Ëü±ß¤ÎÀÇ¶âÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï3Ç¯¤Ë°ìÅÙÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤Î»°ÂçÅÔ»Ô·÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÊý·÷¤Ç¤âÅÚÃÏÉ¾²Á³Û¤Î¹âÆ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Ý»ý¥³¥¹¥È¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÏ·µà²½¤Ê¤É¤Ç¤Î½¤Á¶Èñ¤äÀßÈ÷¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê³Û¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÁêÂ³»ñ»º¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¾µ·Ñ¤¹¤ë
ÉÔÆ°»º¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Æ±¤¸1²¯±ß¤Î¸½ÍÂ¶â¤ÈÉÔÆ°»º¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÉ¾²Á¸º¤Ë¤è¤ê¡¢É¾²Á³Û¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÄÂÂß½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªµ¤·Ú¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿È·Ú¤µ¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤äµï½»ÃÏ°è¤òÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·î³ÛÄÂÎÁ¤¬Ì¤Íè±Ê¹åÆ±³Û¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ÎºÝ¤Ê¤É¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¸º³Û¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡Ë¡£»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¶âÁ¬Åª¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·
ÅìµþÅÔ¼çÀÇ¶É ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¡ÊÅÚÃÏ¡¦²È²°¡Ë
¼¹É®¼Ô : ¹â¶¶ÍÇÉ×
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー